В Тверской области специалистов лесного хозяйства готовят со школьной скамьи

За последние три года в лесное хозяйство Верхневолжья пришли работать 16 молодых специалистов. Привлечение перспективных квалифицированных кадров – важное условие развитие отрасли, которая обозначена Губернатором Игорем Руденей одним из ключевых секторов экономики региона.

Губернатор считает необходимым использовать весь практический потенциал лесного хозяйства для подготовки молодых специалистов. Сейчас рассматривается возможность открыть специализацию «Лесное дело» на базе Тверской государственной сельскохозяйственной академии.

«В перспективе Тверская область может стать базовым субъектом для подготовки кадров лесной и лесоперерабатывающей отраслей в ЦФО», – сказал Губернатор Игорь Руденя на совещании по развитию лесопромышленного комплекса России, которое в феврале проходило в Торжокском районе при участии Министрапромышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Работа в этом направлении уже ведется. Подготовить и привлечь в отрасль молодых специалистов помогает создание школьных лесничеств. Совсем недавно в Тверской области насчитывалось 13 таких организаций, теперь благодаря реализации пилотного проекта «Академия леса» во всех 43 муниципальных образованиях региона действует 51 школьное лесничество, в которых занимаются более 1000 юных защитников леса. Здесь детям не только прививают любовь к природе родного края, воспитывают бережное отношение к лесу, но и помогают определиться с будущей профессией.

Один из примеров - Алёна Ященкова, которая состояла в школьном лесничестве «Родничок» на базе Бельской средней школы. По окончании девушка поступила на биологический факультет Тверского государственного университета и с 2016 года работает инженером по охране леса Нелидовского отдела лесного хозяйства «ГКУ Тверской области «Западнодвинское лесничество Тверской области».

Всего с 2013 по 2016 год молодыми специалистами пополнились ряды Западнодвинского, Краснохолмского, Тверского, Торопецкого, Удомельского и Фировского лесничеств, лесозащитного противопожарного центра – Тверьлес.

Пресс-служба Правительства Тверской области.