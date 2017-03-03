ГОД РАБОТЫ ГУБЕРНАТОРА

2 марта 2016 года Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина исполняющим обязанности губернатора Тверской области был назначен Игорь Михайлович Руденя.

Прошел год. За это время новым главой региона была проведена огромная работа. Причем, она шла и тогда, когда Игорь Михайлович был исполняющим обязанности, и после того, как 23 сентября он официально вступил в должность, выиграв выборы сентября 2016-го. Разумеется, в первую очередь нас интересует то, какое влияние оказала деятельность Игоря Рудени как губернатора на Конаковский район. Ведь наш район – это форпост губернии на границе с Московской областью, это место, где реализуются амбициозные инвестиционные проекты: Дмитрова Гора, Завидово, скоростная автотрасса Москва - Санкт-Петербург. Конаковский район – один из самых густонаселенных, здесь постоянно кипит жизнь со своими проблемами и со своими успехами.Мы попытались осветить деятельность губернатора в хронологическом порядке, обозначив те моменты времени, когда он приезжал к нам в район. Ведь здесь нам есть что рассказать - внимание губернатора к Конаковскому району было пристальным. Итак…

12 марта 2016 года.

Первый визит в качестве и.о. главы региона Игорь Руденя сделал уже спустя 10 дней после назначения. Причина приезда радости ни у кого не вызвала: в психоневрологическом отделении Конаковской ЦРБ случился пожар. Обошлось без жертв, но помещения внутри здании (кстати, постройки 20-х годов 20 века) серьезно пострадали. Пожар случился под утро, а ближе к обеду Игорь Михайлович уже был на месте. Отделению был необходим срочный ремонт. Глава региона провел совещание с участием региональных министров, руководства города и района, а также больницы. Ситуация была взята под контроль. В рекордно короткие сроки были изысканы средства, ремонт сделан.



22 марта 2016 года.

Еще через 10 дней Игорь Руденя приехал в Конаково еще раз – проверить, как делается ремонт отделения. В тот же день, пользуясь случаем, он познакомился с фронтовиком Иваном Андреевичем Рулевым, Почетным гражданином Тверской области, Конаковского района и г. Конаково, полным кавалером ордена Славы.



20 апреля 2016 года.

В рамках подписания договора о сотрудничестве между правительством Тверской области и «Россельхозбанком» Игорь Руденя вместе с председателем правления РСХБ Дмитрием Патрушевым посетили предприятия сельхозпереработки Конаковского района: завод компании «Продвижение», производящие молочные деликатесы под брендом «Молочная здравница», и объекты «Агрофирмы Дмитрова Гора».



4 мая 2016 года.

Игорь Руденя в Твери вручал ключи от 24 новеньких школьных автобусов, 3 из которых достались Конаковскому району. Принимающую сторону представлял глава администрации Конаковского района Олег Лобановский. Автобусы направились возить школьников в Озерки, Новозавидовский и Городню.



28 июля 2016 года.

Этот день прославил Конаковский район на всю страну: у нас на предприятиях «Агрофирмы «Дмитрова Гора» побывал Президент России Владимир Путин. Разумеется, рядом с ним все время находился и Игорь Руденя, а в качестве радушного хозяина выступил глава сельскохозяйственного холдинга «АгроПромкомплектация» Сергей Новиков. Сельхозники твердо уверены: в том, что Путин побывал именно в Дмитровой Горе, «виноват» Игорь Михайлович - он пригласил.

А президент взял и не отказался. После этого российские СМИ написали, что «Тверской области дали федеральный ресурс», имея в виду то, что личный визит главы государства окажет благоприятное воздействие на развитие региона.

12 августа 2016 года.

Прошло всего две недели, а Игорь Руденя вновь едет в Конаковский район. В этот раз – вместе с депутатом Госдумы Светланой Максимовой и федеральным инспектором Юрием Стрелецким. Глава района Людмила Козлова и глава администрации района Олег Лобановский сопровождают гостей и показывают им то, чем богата земля конаковская. Всего за день посмотреть, конечно, не удалось. Игорь Руденя побывал в Селиховском храме, в центре «Новая Корчева», на заводе «Энергостальконструкция», провел встречу с молодежными активистами и в течение почти трех часов отвечал на вопросы общественности в районном ДК «Современник».



16 ноября 2016 года.

И вновь беда позвала губернатора Тверской области в дорогу. Из-за ледяного дождя произошли массовые отключения электроснабжения нескольких районов юго-восточной части области. Конаковский район оказался в числе наиболее пострадавших. Помимо массовых обрывов проводов, в районе поселка 2-е Моховое упала опора ЛЭП, к которой к тому же было очень трудно добраться спасателям и ремонтникам. Был разбит лагерь МЧС, Игорь Руденя совершил облет места аварии и провел совещание штаба по ликвидации последствий стихии. В результате грамотной организации работы в течение нескольких дней ситуация с электроснабжением района была нормализована.

21 ноября 2016 года.

Через неделю Игорь Руденя вместе с заместителем председателя Госдумы России Владимиром Васильевым, руководителем Федерального агентства по туризму Олегом Сафоновым и председателем Координационного совета ГК «Агранта» Сергеем Бачиным уже открывал новую дорогу. Четырехполоска европейского качества у деревни Мокшино, ведущая к деревне Шоша мимо отеля Рэдиссон-Завидово», стала еще одним объектом в фундаменте туристической привлекательности района.

Направление на развитие туризма в Конаковском районе, взятое несколько лет назад, крепнет и развивается.

3 января 2017 года.

Новый год в Конакове начался для Игоря Рудени с пожара. В ночь с 2 на 3 января в городе сгорел двухэтажный деревянный дом 1926 года постройки. Есть человеческие жертвы, несколько семей остались без крова. Губернатор был на месте ЧП спустя несколько часов после того, как сообщение о пожаре было зафиксировано на пульте МЧС.

«Сейчас самое главное, чтобы людям было где переночевать, куда перевезти свои вещи», - первые слова Игоря Рудени были сразу приняты к действию. Людей временно расселили в общежития, кто-то смог устроиться у родственников и знакомых.

Губернатор гарантировал: без жилья никто не останется.

ЛЮДИ – ОБ ИГОРЕ РУДЕНЕ

Наверное, лучше всего способны оценить работу Игоря Рудени на посту главы региона не мы, журналисты, а люди. «Заря» провела опрос среди лидеров общественного мнения Конаковского района. Вопрос был один: как вы оцениваете личность губернатора и его работу?

Анна Земскова, глава Ручьевского сельского поселения:

- Имидж области зависит от имиджа ее главы. Почти год мы работаем и живем с новым губернатором. Игорь Михайлович хорошо разбирается в экономических вопросах, четко выстраивает отношения с муниципалитетами, встречается не только с главами, но и посещает школы, больницы, другие социальные объекты в регионах. В Конаковском районе он побывал на многих объектах, поэтому увидел наши проблемы. Для того, чтобы жить в нашем регионе стало комфортнее, необходимо каждому из нас более ответственно относиться к своим служебным обязанностям. Жителям в каждом поселении быть более активными, принимать участие в программах ППМИ, в субботниках по благоустройству, только с привлечением активности населения можно улучшить качество жизни на селе. Этим мы поможем нашему губернатору справиться с проблемами и реализовать потенциал тверской земли.

Наталья Железнова, директор средней школы № 3 г.Конаково, депутат районного Собрания депутатов:

- Игорь Михайлович Руденя руководит Тверской областью с марта 2016 года. Он активно взялся за вывод крупнейшего региона страны на передовые позиции в экономике, социальной сфере. Мне очень импонирует, что губернатор стремительно реагирует на чрезвычайные ситуации в районах, лично выезжая на пострадавшие объекты и встречаясь с людьми, стараясь экстренно помочь или дать распоряжения администрации районов об оказании помощи пострадавшим, и всё у него находится под контролем.

В 2017 году Игорь Михайлович обратил внимание на ветхое состояние оконных рам в школах, так что надеемся на замену окон летом 2017 года, что существенно улучшит температурный режим в осенне-зимний период времени. А также будем ремонтировать школьный спортзал. Это тоже результат работы губернатора.



Марина Маматказина, директор Центра занятости населения Конаковского района, депутат районного Собрания депутатов:

- Прошедший год показал, что мы можем работать единой командой и достигать достойных результатов. Так, за минувший год в регионе проведен анализ ситуации на рынке труда, идет реализация крупных инвестиционных проектов, снизился уровень безработицы. Большое внимание уделяется гражданам с ограниченными возможностями здоровья с целью адаптации в обществе данной категории граждан, реализуются мероприятия по трудоустройству инвалидов на условиях компенсации работодателям расходов на их заработную плату. Хочу также отметить, что Игорь Михайлович ставит в приоритет задачи, решение которых ведет к обеспечению достойного уровня и качества жизни наших граждан.

Олег Лобановский, глава администрации Конаковского района:

- Решая вопросы муниципального уровня, Игорь Михайлович тщательно их изучает и всегда прислушивается к мнению районных руководителей. Особое внимание губернатор уделяет вопросам чрезвычайных ситуаций. Он всегда прибывает на место для личного ознакомления и определения возможностей оказания содействия со стороны области. А с образованием губернатором областного министерства туризма у нашего Конаковского района, обладающего прекрасными природными ресурсами и огромным туристическим потенциалом, появляется реальный шанс улучшить свою инфраструктуру и поднять экономику. Мы чувствуем себя частью команды, которая направлена на развитие общего дела: на благо и процветание жителей всей Тверской области.



Денис Дородных, генеральный директор ПО «Дмитрогорское», депутат Законодательного собрания Тверской области:

- За год работы Игоря Рудени на посту губернатора Тверской области агропромышленный комплекс региона получил «второе дыхание». Позитивные изменения, начавшиеся весной прошлого года, стали залогом интенсивного развития сельхозпроизводства Верхневолжья на годы вперед. Сельское хозяйство сегодня определено региональной властью как стратегическое. В 2016 году показатели отрасли выросли практически по всем направлениям. Во многом благодаря тому, что во главе одного из главных сельскохозяйственных регионов Нечерноземья стоит человек, имеющий за плечами большой опыт работы в АПК, федеральный авторитет и высокий управленческий профессионализм. Приведу в качестве примера конкретные результаты только за один год. На 35 процентов увеличилось производство зерна, на 18 - картофеля, хорошие цифры по льну, овощам. Устойчиво улучшается ситуация и в животноводстве – в 2016 году произведено более 137 тыс. тонн мяса. Остановлен спад в производстве молока. Перечислять можно долго.

Тверская область стала регионом, привлекательным для крупных инвесторов. Наряду с возможностями региональных и федеральных программ поддержки сельхозтоваропроизводителей, задействованы дополнительные инструменты финансирования аграриев - эффективное сотрудничество с Россельхозбанком и Росагролизингом.

Кроме того, увеличился объем субсидий из федерального и областного бюджетов на возмещение части процентной ставки по краткосрочным займам. «Вместе - за развитие Тверской области» - этот девиз стал основой нового курса и смыслом работы областной администрации.



Галина Аксёнова, председатель президиума районного совета ветеранов, член Общественной палаты Тверской области:

- Хочу отметить, что, начиная знакомство с регионом, будучи в должности исполняющего обязанности губернатора, Игорь Михайлович изъявил желание ознакомиться с работой нашей ветеранской организации и лично встретиться с полным кавалером ордена Славы, Почетным гражданином Тверской области Иваном Андреевичем Рулевым. В ходе встречи состоялась обстоятельная беседа, мы озвучили свои предложения по социальной защите ветеранов нашей области. Затем президиум совета ветеранов на своем заседании рассмотрел наказы губернатору. Радует, что в настоящее время часть наших наказов выполнена, остальные находятся на контроле у главы региона. Игорь Михайлович уделяет большое внимание строительству и ремонту дорог, приобретению школьных автобусов, а также укреплению материально-технической базы медицинских учреждений, что для людей старшего поколения особенно актуально.