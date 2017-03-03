БЫЛО КЛЁВО! И КЛЕВ БЫЛ!

Удивительно, что рядом с городом, всего в каких-нибудь 15 минутах езды от центра Конакова есть места, где чувствуешь себя если не как на другой планете, то уж точно, как в другом месте земного шара. И только наша нечерноземная природа выдает местность: нет, мы в Тверской области, в Конаковском районе. Таких мест у нас уже несколько. Одно из них – «Конаково Ривер Клаб», где калейдоскоп сменяющих друг друга событий кружит головы конаковцам-обывателям, никуда дальше ближайшей «Пятерочки» не выходящим. Поэтому на «Народную рыбалку» приглашали всех желающих, до одури крутили рекламу на местном телеканале, призывали: приезжайте, вы такое увидите! И честно - кто не приехал, тот много потерял.

А журналист на месте не сидит, даже если он конаковский журналист. Ему, журналисту, интересно, где и что происходит. Поэтому в послепраздничную субботу корреспондент «Зари» вместе с коллегами из городского телевидения выдвинулся в сторону «Ривер-клаба». Уже с утра все крупнейшие федеральные каналы вели прямые репортажи из Конакова, с берега Иваньковского водохранилища. Грех было не примкнуть: ведь попробовать свои силы в рыболовном деле мог бесплатно любой желающий, на это стоило посмотреть.

Чем встретил «Ривер-клаб»? Пронизывающим ветром, который внезапно притих. Природа озарила окрестности солнышком, и стало отчетливо видно - на ослепительно белоснежном льду сидели сотни рыбаков! И каждый ловил в лунках свою удачу, ведь главным призом был автомобиль! По слухам, это был джип, правда, отечественный УАЗ. Потом людская молва превратила его в «Ниву», затем в «Рено», а дальше - в «Субару»…

Уже подходило к концу взвешивание уловов, и на сцене готовились первые награждения. С нее участников приветствовал заместитель председателя правительства Тверской области Андрей Белоцерковский. Среди самых юных участников победителями признали всех. Взрослые боролись за звание лучшего рыбака в двух турах: на первом этапе нужно было выловить самую крупную рыбу, на втором подсчитывали общий вес. Соревнования стали большим развлечением: в течение дня на берегу работали концертная и анимационная площадки, шли масленичные гулянья, гости могли поучаствовать в конкурсах, мастер-классах и народных играх, бесплатно попробовать блины, чай и уху, которой тут сварили 350 литров. Уважили и журналистов: питание было организовано на высоте, а для сугреву предлагался трехзвездочный «Арарат». Кроме того, все увидели вертолётное шоу, показательные выступления по сноу-кайтингу и заезды на снегоходах. Причем фигуры высшего пилотажа на своем «Робинсоне» выполнял не кто-нибудь, а сам Максим Сотников, вице-президент Федерации вертолетного спорта России, центром которой теперь также является Конаковский район.

Основатель и руководитель «Конаково Ривер Клаба» Марк Каганский в беседе с журналистами отметил, что отныне его территория станет постоянным местом проведения народной рыбалки, и благодаря удачному местоположению и продуманной инфраструктуре число гостей и участников будет увеличиваться. В общем, Конаковский район рулит! Нынешний фестиваль юбилейный, пятый по счету: «Народная рыбалка» впервые прошла в 2012 году. Организаторами выступили: НП содействия развитию любительского и спортивного рыболовства «Народная рыбалка», Федерация рыболовного спорта России, общероссийский рыболовный интернет-клуб МОО ЦРК «Русфишинг», Ассоциация Росохотрыболовсоюз. Партнёрами выступили холдинг «АгроПром-комплектация» и «Конаково Ривер Клаб». Попечительский совет фестиваля возглавляет Президент России Владимир Путин, в составе совета - министр обороны Сергей Шойгу, главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев, президент Татарстана Рустам Минниханов и другие уважаемые люди. Итоги первого этапа подводили в пяти номинациях: «Окунь», «Плотва», «Судак/берш», «Лещ» и «Ерш». В каждой определили тройку финалистов. После чего, чтобы все рыбаки были в равных условиях, им выдали одинаковые снасти, наживку, и 15 охотников за счастьем принялись зарабатывать автомобиль. На все про все отвели час времени. Пока финалисты ловили, бурильщики бурили - массовый «забур» устроили для тех, кто заправски владеет рыбацким коловоротом. Надо было пробурить на время несколько лунок, и зрелищности прибавляло то, что делалось это буквально наперегонки. Среди мужчин победителем стал 28-летний Михаил Холдев из подмосковного Реутова, а среди женщин призы получили все участницы.

Тем временем финалисты «Народной рыбалки» подошли на пункт взвешивания. Бронзовым призером «Народной рыбалки» стал Никита Богомолов, который поймал рыбку на 6 граммов (да-да, это не шутка!). Ему достался мотороллер. Серебро и надувную лодку с мотором заработал Игорь Кондратьев с уловом на 12 граммов. И, наконец, золотая медаль, кубок и главный приз – японский автомобиль - достались Кириллу Никитину из Конакова, который в финале вытащил “золотую рыбку” на 24 грамма! Кстати, на первом этапе Кирилл поймал леща на 793 грамма. Ну а закончилось все выступлением культовой группы 90-х «Дюна», которая приехала выступить перед рыболовами не просто так, а во многом благодаря тому, что их лидер Виктор Рыбин имеет вполне созвучную духу «Народной рыбалки» фамилию. Под веселые песенки «Дюны» народ радостно сжег чучело Масленицы, символизировав таким образом окончание зимы!

Максим МАЛАХОВ.

Полная версия фоторепортажа:

в группах «Зари» в ВК и ОК.