МЫ НЕ ПОБЕДИЛИ, НО НАМ ПОНРАВИЛОСЬ

Такого спортзал «Олимпа» еще не видывал. Киловатты музыки и света, виртуозные выступления шоу каскадеров-баскетболистов, огромные золотистые кубки, гигантский пьедестал призеров, на каждую ступень которого способна зайти целая баскетбольная команда, – так закончилась церемония награждения финалистов региональной школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет», которая прошла 21 февраля.

В финальном турнире встретились по четыре лучших команды Тверской области, которые успешно прошли отборочные муниципальные и зональные турниры. В первый день прошли полуфинальные турниры, во второй – игры за третьи и первые места. Спортивную программу украсили баскетбольные конкурсы и викторины.

В финал не вышла команда, представлявшая Конаковский район - значит, есть куда еще двигаться. В рейтинг победителей и призеров турнира среди юношей вошли: БК «Олимпия» (СОШ № 2, Ржев)команда г. Удомля, команда СОШ № 5 (Торжок) и команда СОШ № 45 (Тверь). У девушек лучшими стал БК «Позитив» (СОШ № 4, Нелидово), затем - команда Рамешковского района, команда СОШ № 14 (Тверь) и команда СОШ № 1 (Максатихинский район). Победители получили путевки на чемпионат лиги «КЭС-Баскет» Центрального федерального округа, который состоится в середине марта.

Но в целом было обидно даже не за то, что наши пока «не доросли». Организаторы «КЭС-Баскет» привезли в «Олимп» настоящее шоу. Яркий задник с символикой соревнований, мощные звуковые колонки, через которые играли энергичные песни группы АС/DC, разноцветная цветомузыка – одно это уже преобразило привычное пространство спортзала в какое-то блестящее и ослепительное, почти что американское шоу. Эффекта добавили показательные выступления группы каскадеров-акробатов, которые чего только не выделывали, подпрыгивая с трамплина вверх метров на десять, с размаху всаживали мячи в корзины и даже сами в эти корзины залетали! И все это под отвязную скороговорку ведущего.

А на трибунах, увы, было пустовато. Стало это ясно после того, как команды-призеры вышли на пьедестал. Большую часть зрителей составляли как раз они. Видимо, что-то не так мы делаем, когда анонсируем подобные события. А может, такой у нас равнодушный и тяжелый на подъем народ?…

Кубки победителей и путевки на чемпионат ЦФО юным баскетболистам вручал глава администрации района Олег Лобановский. В ответ организаторы турнира вручили нашему главе благодарственное письмо (на снимке). Такой же чести была удостоена начальник управления образования администрации Конаковского района Ольга Булгакова и директор ДЮСШ «Олимп» Сергей Салдин.

Закончилось награждение общим фото «на память». Что ж, мы верим в наше будущее и надеемся, что в следующий раз, когда организаторы «КЭС-Баскет» снова приедут устраивать у нас свое шоу, на пьедестале победителей будут стоять и конаковские команды…

Кирилл НОВИКОВ.

Полная версия фоторепортажа:

в группах «Зари» в ВК и ОК.