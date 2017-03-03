ЗАЧЕМ ПРИЕЗЖАЛ

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ?

В понедельник, 27 февраля, Вахонинское сельское поселение с рабочим визитом посетил заместитель председателя Государственной думы РФ Владимир Васильев.

Целью его приезда стало обсуждение с муниципальными властями Конаковского района и Вахонинского поселения вопросов, касающихся перспектив организации на территории района торговли продукцией местных фермеров и владельцев ЛПХ во время проведения массовых мероприятий. В обсуждении презентованной депутатом Госдумы повестки дня приняли участие глава Конаковского района Людмила Козлова, глава районной администрации Олег Лобановский, глава Вахонинского поселения Владимир Федосеев, глава администрации Ольга Селина, представители министерств и ведомств правительства Тверской области, фермеры и предприниматели Верхневолжья. Вахонинское поселение считается одним из самых привлекательных мест в Конаковском районе как для крупных торговых компаний, так и для малого бизнеса. Его называют «Верхневолжской Ривьерой», здесь проводится фестиваль «Нашествие». Это еще один центр притяжения туризма в Конаковском районе.

«ЛЕГО» ПОКОРЯЕТСЯ

ТАЛАНТАМ

21 февраля уже во второй раз в Центре внешкольной работы г. Конаково был организован и проведен конкурс по начальному техническому моделированию «Талантливый конструктор», посвященный Дню защитника Отечества.

В нем приняли участие представители 3 - 4 классов школ Конаковского района. Перед конкурсантами была поставлена задача собрать различные модели транспортных средств (воздушных, наземных, водных) гражданского или военного назначения, модели гражданской или военной техники и вооружений, ракетно-космической и космической техники, стартовых устройств) из наборов для конструирования «Лего». Оценивало работы жюри под председательством Л.Н.Кулиевой. Помогли в работе и родители участников, сделав своими силами поздравительные открытки для мальчишек. Первое место в конкурсе занял Алексей Ковалевский (Конаковская школа № 2), второе – Иван Комизоров (Конаковская школа № 1), третье досталось сразу двум мальчикам: Илье Канкийцеву (Новозавидовская школа № 2) и Егору Компанец (Конаковская школа № 9).