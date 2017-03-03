ВСТРЕЧА С АДМИРАЛОМ



В канун Дня защитника Отечества сразу в двух школах Конаковского района – Козловской и 2-й Новозавидовской прошли встречи школьников с контр-адмиралом Владимиром Богдашиным, который совершил в 1988 году «красный таран» на Черном море, вынудив американский крейсер покинуть территориальные воды СССР. За этот настоящий мужской поступок он был представлен к ордену Красной Звезды, правда, с формулировкой «за освоение новой техники», поскольку в перестроечные времена о боестолкновении с американцами, ставшими нам союзниками, говорить было некорректно.

Когда в редакцию «Зари» позвонила глава администрации Козловского городского поселения Людмила Законова и пригласила нас на встречу с настоящим героем, которая состоится в поселковой школе, мы спервоначалу не придали большого значения. В канун Дня защитника Отечества в школах проводится много встреч с теми, кто по долгу службы защищал страну от посягательств потенциального и реального врага, кто на своем примере учит юную поросль патриотизму. Согласитесь, достойных людей у нас в cтране немало. Но и среди них есть такие судьбы, такие яркие личности, что про них можно сказать – да, это легенда.

Таким человеком-легендой по праву считается контр-адмирал Владимир Иванович Богдашин. Про знаменитый «красный таран», совершенный сторожевиком «Беззаветный» под его командованием, когда он вытеснил отряд боевых кораблей США из советских территориальных вод, дважды таранив американский крейсер «Йорктаун», в свое время много писали и даже снимали фильмы и репортажи. Тогда Богдашин был капитаном 2-го ранга. Командуя безогневым боем, решительный капитан отразил вторжение военно-морских сил США в территориальные воды СССР.

И вот этот человек, знакомый многим по телерепортажам, стоит перед залом, перед молодыми парнями и девушками, молодо выглядящий, в красивой адмиральской форме. Ребята, как говорится, из первых уст услышали, как все было.

…В 1985 году в СССР началась перестройка. Советский Союз и Соединенные Штаты сделали шаги навстречу друг другу, и началась дружба после многих десятилетий холодной войны. Из врага американцы вдруг превратились в союзников. Против кого эти союзники собирались в дальнейшем воевать, тогда еще не было ясно, но главный итог горбачевской разрядки – на-дежда на мир во всем мире на тот момент был как вроде достигнут. Однако, «доверяй, но проверяй», и маневры американских военных кораблей у наших границ не могли не настораживать. Михаил Горбачев, собрав Политбюро, дал «полуофициальную» установку: показать американцам зубы, чтобы те не сильно борзели. И случай вскоре представился. Вот как пишет об этом журналист «Комсомольской правды» Алексей Овчинников:

«2 февраля 1988 года Босфор прошел американский крейсер «Йорктаун», с ним – эсминец «Кэрон». Вскоре американцы оказались возле территориальных вод СССР и взяли курс прямо на берег. До пересечения границы оставалось полчаса. Наши моряки послали на крейсер радиограмму: дескать, предупреждаем, что впереди территориальные воды СССР. С крейсера ответили: курс менять не собираемся, потому что ничего не нарушаем. В самом деле, затормози судно хоть в ста метрах от морской границы - придраться не к чему. Но корабль уверенно вошел в наши воды. Наперерез американцам выдвинулись два крохотных суденышка-пограничника - «Беззаветный» и «СКР-6». Видя, что планы у гостей из США серьезные, наши моряки расчехлили пушки. Впрочем, все понимали, что их огневой мощи явно не хватит. Да и развязывать боевые действия первыми моряки не могли, поскольку получили сверху инструкции в стиле «мир, дружба, жвачка». И тут же командир «Беззаветного» понял: американцы собираются поднять в воздух боевые вертолеты. К гостям полетела радиограмма: вертолеты будут сбиты, потому что вы нарушаете границу СССР.

Никакого ответа. Тогда командир «Беззаветного» решился на отчаянный шаг. Он на всех парах двинулся к крейсеру. Вот до него 10 метров. На палубу крейсера высыпали американцы и принялись делать нашим морякам непристойные жесты - средний палец вверх. На «Беззаветном» резко запустили мотор, и наш сторожевой кораблик ударил крейсер в борт… От соприкосновения металла посыпались искры. Улыбки с лиц американской команды исчезли. Команда забегала, где-то в недрах американского судна начался пожар. Крейсер потерял управление. В этот момент «Беззаветный» нанес по нему еще один, очень мощный удар. Он был такой силы, что наш сторожевой корабль на секунду как бы взобрался на палубу американца и крушил там своей массой то, что не смог сломать во время первого тарана. Что поразительно, повреждения нашего погранца оказались незначительными. «СКР-6» таранил эсминец «Кэрон». Но это наше судно было меньше американского вчетверо, нанести какой-нибудь серьезный урон не удалось. Как побитые щенки, крейсер и эсминец отползли за пределы территориальных вод. Постояв немного на рейде и поплакавшись в жилетку вашингтонскому командованию, корабли убрались из Черного моря. Командира «Беззаветного» Владимира Богдашина сначала отчитали за развязывание конфликта, потом наградили орденом со стыдливой формулировкой - «за освоение новой техники». А вот американским хулиганам влетело: командиров поснимали, финансирование срезали, и больше штатовские корабли нам в Черном море дерзить не смели.

Богдашин затем служил на Черноморском флоте, был командиром флагманского судна «Москва». В 2007 году ушел в запас, работал в компании «Газпромсервис», сейчас - директор учебного центра Московской федерации профсоюзов. После распада СССР «СКР-6» почти сразу разрезали на металлолом. А «Беззаветный» передали Украине. Украинские военные переименовали его в «Днепропетровск» и продали Турции. А турки... затопили судно, предварительно застраховав. Вот так проходит слава морская. Хотя нет - не проходит! Кто знает, какие события тогда предотвратил «Беззаветный» своим безумным тараном…

Уникальные встречи организовал активист Всероссийского общественного движения «Боевое братство» Дмитрий Семенов. Он живет в деревне Койдиново, и лет 10 назад в этой же деревне поселился отставной военный моряк, которого все так и звали – «адмирал». И долгое время соседи и не догадывались, кто живет рядом. Но рано или поздно узнали. Тогда и возникла идея: раз Владимир Богдашин теперь периодически живет в Козловском поселении – грех не воспользоваться такой возможностью. И решили организовать такие вот встречи со школьниками. В этом активно помогали директора средних школ и учителя, в частности, историк Козловской школы А.В.Косулин, педагог Новозавидовской средней школы № 2 Е.А.Дудуева и другие. Осталось теперь пригласить бравого адмирала в Конаково. Кто следующий?

Полная версия фоторепортажа:

в группах «Зари» в ВК и ОК.

Максим МАЛАХОВ.