Колонка редактора

СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ПРИКАЗА

25 ноября прошлого года, согласно решению общего собрания учредителей АНО «Редакция газеты «Заря», моя кандидатура была утверждена на должность главного редактора. Я сотрудничаю с редакцией с 1999 года, в 2005 влился в штат «Зари» простым журналистом, три года спустя стал заместителем главного редактора. В связи с окончанием контракта и уходом на заслуженный отдых предыдущего руководителя Михаила Федоровича Михайловского сменил его на этом ответственном посту. Время летит поразительно быстро, и 4 марта исполняется сто дней с начала моей работы главным редактором. В связи с этим мне хочется немного рассказать о своем видении будущего газеты «Заря» и о том, что уже получается делать.

Во-первых, хочу отдать должное бывшему руководству газеты. За время редакторства М.Ф.Михайловского в газете произошли серьезные изменения. Думается, все хорошее, что было создано им за годы работы в «Заре», мы обязательно заберем с собой в будущее. Но времена меняются, и уходят в прошлое технологии, к которым мы привыкли. Теряет популярность и бумажный формат подачи информации. Газеты нынче не рвут из рук и не печатают огромными тиражами. Это хорошо видно по «Заре»: если в 70-х – 80-х годах наш разовый тираж при 48 страницах в месяц (газета выходила 3 раза в неделю) составлял более 20 тысяч экземпляров, то в нулевые он упал до 4 - 5 тысяч. Сегодня «Заря» выходит раз в неделю при разовом объеме от 16 страниц и выше. Газета стала толще благодаря телепрограмме, рекламе и официальным материалам. Штат сотрудников, напротив, сократился до минимума. Тираж снизился до 1700 экземпляров - именно столько жителей Конаковского района каждую пятницу берут в руки «Зарю». При населении в 82 тысячи это до обидного мало.

Не мы одни такие, тиражи падают у всех «районок», да и многие центральные издания тиражами похвастаться уже не могут. Газетам стало сложно конкурировать с электронными СМИ, в числе которых главным «гробовщиком» выступает интернет. Будущее – за ним. Многие газеты завели свои сайты, некоторые прекратили выходить на бумаге, полностью перейдя в сеть. Появилась масса СМИ, которая существует только в электронном формате. Поверьте, дорогие читатели, бумажные газеты как форма массовой подачи информации рано или поздно исчезнут, уступив место более оперативному и малозатратному интернету.

В этой ситуации мы, коллектив «Зари», признаем – работать стало труднее. Не хватает кадров, недостаточно средств на развитие газеты. Никто уже не хочет работать журналистом за невеликие по нашим меркам деньги. Но мы не сдаемся. Наша задача – сделать газету современнее, интереснее и ярче. Вы заметили, что с нового года изменился дизайн газеты, есть перемены в верстке страниц, в самой модели газеты «Заря». Стало больше фотографий, больше полезной с житейской точки зрения информации. Мы меняемся, чтобы завоевать своего читателя. Что дальше? А дальше – есть надежда, что наш тираж увеличится. В некоторых поселениях «Зарю» почти не выписывают (думаем – зря). Да, у нас не осталось журналистов, нам трудно дотянуться до всех уголков Конаковского района. Однако мы всегда готовы осветить события, рассказать про вашу жизнь, поэтому – пишите и звоните нам. И последнее. Во втором полугодии, возможно, серьезные изменения будут и в интернет-версии «Зари». На месте устаревшего сайта есть планы постепенно построить полноценный новостной медиа-портал, дальнейшее развитие получат и наши группы в соцсетях «ВКонатакте» и «Одноклассники». Осталось только найти для этого всего финансовые и кадровые возможности. Оставайтесь с нами, оставайтесь с «Зарей»!

От имени коллектива редакции

Максим МАЛАХОВ,

главный редактор.