«Одни из лучших в области»

- так охарактеризовала работу конаковских инвалидов заместитель председателя Тверской областной организации Всероссийского общества инвалидов Е.М.Драгина в ходе отчетной конференции КРО ВОИ, прошедшей на минувшей неделе в актовом зале управления ПФР.



С приветствием к участникам конференции обратилась заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике А.А.Бородина. Рассказав о позитивных результатах взаимодействия районной организации инвалидов с местной властью, Аггюль Арифовна тепло поблагодарила активистов КРО ВОИ: «Спасибо вам за яркую общественную работу!».

Председатель организации инвалидов Г.Г.Корнилова выступила с отчетным докладом по организационной работе за 2016 год, в котором, в частности, отмечалось:

- Деятельность Конаковской районной организации Всероссийского общества инвалидов в течение 2016 года строилась на основе программных задач и решений съезда ВОИ. Сохранение и совершенствование форм и методов социального партнерства с органами муниципальной власти, поиск новых подходов делового и системного сотрудничества с ними в решении проблем инвалидов, защиты их законных прав и интересов – вот основные вопросы деятельности КРО ВОИ.

На 20 февраля 2017 года в Конаковском районе функционируют 14 первичных организаций ВОИ. Всего в районе насчитывается 6000 инвалидов, членов ВОИ – 370 человек, что составляет 9,78 процента от общего числа инвалидов.

В течение отчетного периода КРО ВОИ проводилась большая работа по укреплению первичных организаций, наводился порядок в соответствии с уставными и нормативными документами при приеме в члены ВОИ и по учету членов ВОИ, уплате членских взносов. В течение года было выявлено и снято с учета 138 человек по причине смерти, 55 человек за неуплату членских взносов и 17 выбыли по собственному желанию. В отчетном периоде было проведено 9 заседаний расширенного правления и 5 заседаний бюро, на которых рассматривались организационные вопросы, вопросы финансово-хозяйственной деятельности и деятельности первичных организаций, проведение мероприятий согласно плану составленных работ. Из 26 пунктов плана работы КРО ВОИ выполнены 22 пункта, два перенесены на следующий год и два не выполнены за неимением средств. Большое внимание уделяется улучшению деятельности первичных организаций, участию в региональных, районных и городских смотрах-конкурсах народного творчества, спортивных и культурно-массовых мероприятиях.

Далее Галина Георгиевна перечислила самые значимые мероприятия, назвала фамилии участвовавших в них членов ВОИ. Заметим, что о большинстве этих мероприятий она рассказывала в своем интервью на страницах нашей газеты в канун Международного дня инвалидов («Заря» № 47, 2016 г.).

В завершение доклада было сказано:

- Нашей организации хотелось бы теснее работать с администрациями района и поселений, участвовать в обсуждении бюджета, в заседаниях общественных организаций, теснее работать с министерством социальной защиты по поводу инвалидов, попавших в трудную жизненную ситуацию. В течение всего года мы посещали больных, обследовали жилищные условия, оказывали материальную помощь людям в трудных жизненных ситуациях.

КРО ВОИ в отчетном периоде последовательно и системно работала с органами законодательной и исполнительной власти всех уровней, другими общественными организациями инвалидов, искала пути решения тех или иных вопросов, используя в своей работе новые технологии.

С отчетом о работе контрольно-ревизионной комиссии выступила Татьяна Дмитриевна Скисова, подробно и понятно рассказав обо всех доходах и расходах организации за год. Затем в рамках обсуждения основных докладов члены КРО ВОИ поднимали вопросы о проведении спортивных мероприятий для инвалидов, о возможности материального поощрения активистов организации, о поиске и вариантах сотрудничества со спонсорами. На некоторые из этих вопросов ответила участвовавшая в работе конференции И.И.Третьякова, помощник главы Конаковского района. Остальные вопросы и предложения взяты на контроль руководством КРО ВОИ для дальнейшего рассмотрения.

Председатель ТИК Сергей Петрович Фомченко проинформировал собравшихся о предстоящих выборных кампаниях и внес предложение в целях координации действий создать при ТИК рабочую группу с участием членов КРО ВОИ, что поможет выявлению проблем реализации избирательных прав граждан с инвалидностью, в том числе, обеспечит доступность избирательных участков для маломобильных граждан. Предложение принято, в ближайшее время состав рабочей группы будет определен. По итогам конференции, отчет о работе КРО ВОИ принят с оценкой «хорошо». Нам остается добавить, что конаковская организация ВОИ приглашает к вступлению в свои ряды всех живущих в нашем районе инвалидов. К сожалению, многие, особенно молодые люди, в желании не афишировать инвалидность замыкаются и отказываются от участия в общественной работе, тем самым лишая свою жизнь ярких увлекательных событий. Вступив в организацию инвалидов, они получат шанс лично убедиться, что девиз ВОИ «Вместе мы сможем больше» действительно работает!

Наталья БАРАНОВСКАЯ.