Деятелям культуры из Тверской области поэту Андрею Дементьеву и художнику Олегу Глазову присуждены гранты Президента РФ

Лауреату Государственной премии СССР, тверскому поэту Андрею Дементьеву и художнику из Вышнего Волочка Олегу Глазову присуждены гранты Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Соответствующее распоряжение подписано Владимиром Путиным.

Гранты будут направлены на проведение Всероссийского слета молодых поэтов «Зеленый листок» и Всероссийской художественной ассамблеи.

Деятелей культуры поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Это высокая оценка вашего профессионализма, весомого вклада в развитие литературы, культуры Тверской области и России в целом. Не сомневаюсь, что мероприятия, на которые выделены гранты, станут яркими, заметными событиям в масштабах всей страны», – отметил Игорь Руденя, пожелав успехов в реализации намеченных планов.

Андрей Дементьев, комментируя решение главы государства, подчеркнул: грант Президента Российской Федерации свидетельствует об особом внимании руководства страны к вопросам развития культуры и литературы. Тверской «Дом поэзии», художественным руководителем которого является поэт, ведет активную работу в этом направлении.

«Мы занимаемся выявлением новых литературных талантов, отбираем лучшие произведения, оказываем им помощь в организации публикаций и выступлений, дальнейшем продвижении. Это легло в основу сначала областного, а теперь и всероссийского конкурса молодых поэтов «Зеленый листок», организованного «Домом поэзии», – сказал Андрей Дементьев.

Пресс-служба Правительства Тверской области.