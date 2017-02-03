Государственную итоговую аттестацию в этом году пройдут более 11 тысяч девятиклассников Тверской области

1 марта завершился приём заявлений на участие в государственной итоговой аттестации (ГИА-9) для выпускников девятых классов. В 2017 году этот экзамен будут сдавать 11397 девятиклассников Тверской области.

В том числе, 412 человек планируют пройти аттестацию в форме государственного выпускного экзамена — она разработана специально для ребят с ограниченными возможностями здоровья и учеников специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа.

Для получения аттестата об основном общем образовании необходимо сдать две обязательных дисциплины — русский язык и математику, а также два предмета по выбору. Выпускники с инвалидностью при желании могут сократить количество сдаваемых предметов до двух обязательных.

Самые популярные экзамены по выбору среди девятиклассников Верхневолжья — биология, обществознание и география. Начиная с 2017 года результаты, полученные на ГИА по предметам по выбору, влияют на итоговую отметку в аттестате.

Аттестация выпускников девятых классов пройдёт в три этапа: досрочный — с 20 апреля по 6 мая, основной — с 26 мая по 1 июля и дополнительный — с 5 по 22 сентября. Для проведения ГИА-9 в Тверской области будет организовано 157 пунктов на базе школ и 2 пункта — для экзаменующихся на дому.

Контролировать соблюдение правил приёма экзаменов будут сотрудники Министерства образования Тверской области, члены Государственной экзаменационной комиссии, федеральные инспекторы, региональные и федеральные общест­венные наблюдатели.

За информацией о проведении ГИА-9 в тверском регионе можно обратиться по телефону «горячей линии» (4822) 34-96-08 с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.

Пресс-служба Правительства Тверской области.