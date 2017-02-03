Тверская область стала одним из учредителей туристической ассоциации регионов России

Тверская область в числе более чем 20 субъектов РФ стала учредителем туристической ассоциации регионов России. Соответствующий договор подписан Правительством Тверской области на состоявшемся в Москве учредительном съезде организации.

Работа ассоциации направлена на консолидацию опыта и предложений регионов в сфере туризма. Участие в деятельности организации позволит Тверской области наладить взаимодействие с территориями, федеральными структурами, выдвигать свои инициативы по вопросам совершенствования законодательства в этой сфере.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя считает туризм перспективной сферой для привлечения инвестиций в регион.

«Развитие туризма – это создание новых рабочих мест во внебюджетной сфере. И, конечно, это продвижение нашего региона на общероссийском и международном уровне как качественного бренда», – сообщил Губернатор на форуме «Сочи-2017» в ходе общения с журналистами.

По мнению Игоря Рудени, у Верхневолжья большие перспективы развития событийного, гастрономического, культурного, сельскохозяйственного, водного, экотуризма. Серьезный потенциал в части организации охоты и рыбалки в рекреационных зонах Тверской области.

Сейчас разрабатывается долгосрочная программа развития туристической отрасли Тверской области. Она предполагает продвижение перспективных направлений, а также активное участие малого и среднего бизнеса в этой работе.

«Программа будет, в том числе синхронизирована с бюджетным процессом на ближайшие три года», – добавил Губернатор.

Пресс-служба Правительства Тверской области.