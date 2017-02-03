По поручению Игоря Рудени в программу дорожных работ на 2017 год в Тверской области включены дополнительные объекты

В программу дорожных работ в Тверской области на 2017 год включен ряд объектов по поручениям Губернатора Игоря Рудени, данным в ходе рабочих поездок в муниципальные образования.

«Для нас очень важно, чтобы и федеральные, и областные, и муниципальные дороги были одинаково хорошего качества. Тогда это будет правильная концепция», - обозначил Губернатор Тверской области.

Восстановление изношенных покрытий запланировано на автодороге Заево-Косицкое-Ширково – это направление популярно у туристов, желающих посетить Ширков Погост, где расположена уникальная деревянная церковь Рождества Иоанна Предтечи.

Подлежит ремонту и дорога «Москва-Рига»-Глазомичи с мостом через реку Торопа. Кроме того, в текущем году будет разработан проект капитального ремонта участка дороги Старица-Степурино-Сидорово-граница Московской области (деревня Ново-Ямская).

Особое внимание в 2017 году будет уделено также реконструкции и ремонту искусственных сооружений: в программу дорожных работ планируется добавить 9 мостовых объектов, находящихся в аварийном или предаварийном состоянии.

В прошлом году благодаря сотрудничеству с федеральным центром в Тверскую область привлечено дополнительно порядка 1,5 млрд рублей, что по сравнению с 2015-м позволило увеличить объемы ремонта в три раза.

В текущем году планируется отремонтировать более 300 км. На финансирование дорожных работ в 2017-ом предусмотрено 7,6 млрд рублей – это в 1,7 раза больше, чем в предыдущем году.

Пресс-служба Правительства Тверской области.