Победителей конкурса детского рисунка определят жители Тверской области

Всех желающих приглашают оценить работы участников областного конкурса рисунка «Красная книга Тверской области глазами детей. Бабочки». Голосование открыто на сайте Министерства природы Тверской области в разделе «Опрос».

Работы представлены в трех номинациях: «Самый реалистичный рисунок», «Самый оригинальный рисунок», «Рисунок от самых маленьких». Финалистов определила конкурсная комиссия, в состав которой вошли эксперты в области биологии, представители общественности, научного сообщества.

Конкурс ежегодно проводится в Тверской области. В нем участвуют дети в возрасте от 5 до 14 лет. В этом году темой рисунка стали бабочки редких пород. Всего на конкурс, объявленный в ноябре прошлого года, поступило около 1000 работ.

Голосование продлится до 8 марта 2017 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области.