Озеро Селигер и пожарские котлеты из Тверской области вошли в сотню самых узнаваемых туристических брендов страны

Топ-100 наиболее известных, узнаваемых и привлекательных для туристов региональных брендов составлен центром информационных коммуникаций «Рейтинг» и журналом «Отдых в России». В список вошли две «визитные карточки» Тверской области – озеро Селигер и пожарские котлеты.

Развитие туристического потенциала Верхневолжья, повышение узнаваемости тверских брендов в России и за рубежом – одни из основных задач, поставленных Губернатором Игорем Руденей в сфере туризма. Достопримечательности Тверской области, возможности индустрии гостеприимства региона были представлены на состоявшемся в Сочи Российском инвестиционном форуме.

«Требуется вывести на современный уровень работу по продвижению туристических брендов и маршрутов региона. Еще одно важное направление – создание комплексных туристических продуктов, интересных гостям», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Известность туристических брендов в ходе опроса оценивали жители регионов. В итоге наряду с Третьяковской галереей, Государственным Эрмитажем, Красной площадью, курортом «Роза Хутор» и другими достопримечательностями страны в топ-100 также попали озеро Селигер Тверской области (32 место) и пожарские котлеты из Торжка (53 место).

Кроме того, в отдельный рейтинг народных промыслов вошло торжокское золотное шитье. О желании посетить тверской регион рассказали 73% опрошенных.

Сейчас в Правительстве Тверской области разрабатывается концепция развития туризма. Она предусматривает развитие событийного, гастрономического, водного, автомобильного, паломнического, образовательного туризма, включение в эту индустрию народных промыслов и многое другое. Результатом работы должно стать увеличение турпотока в регион в два раза.

Пресс-служба Правительства Тверской области.