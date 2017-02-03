В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ ПОЯВИЛАСЬ "МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ"



Во вторник, 28 февраля в администрации Конаковского района, прошла встреча инициативной группы по созданию отделения "Молодой Гвардии Единой России". Во встрече приняли участие Глава администрации Конаковского района Олег Лобановский, председатель Политсовета партии «Единая Россия» Дмитрий Щурин, помощник Главы Конаковского района Ирина Третьякова, председатель Молодежного совета при главе Конаковского района Денис Клементьев и руководитель аппарата "Молодой Гвардии Единой России" Тверской области Александр Волков. Последний вкратце рассказал присутствующим о планах регионального отделения, а так же планы реализации проектов в районах Тверской области, где уже открыты местные отделения. После этого официально было утверждено создание отделения "Молодой гвардии Единой России" Конаковского района, руководителем которого назначили Дениса Клементьева.