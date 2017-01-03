Школьники Тверской области могут принять участие в конкурсе творческих работ «Наша история»

До 28 марта идёт приём заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Наша история». Школьникам в возрасте от 10 до 17 лет предлагают рассказать о жизни современной России через эссе, рисунки и видеофильмы.

Организаторами конкурса выступили Совет Федерации Федерального Собрания РФ и Институт развития местных сообществ. Главные цели мероприятия – формирование у юного поколения представления о политической, экономической и социальной жизни страны, патриотическое воспитание молодежи.

Выбирать лучшие работы будут в шести номинациях: «Россия на ближнем Востоке», «Крым — путь на Родину», «Россия в мировой экономике. Санкции и импортозамещение», «25 лет новой истории России», «Россия многонациональная», «Социальное государство».

Рисунки, тексты и фильмы, представленные на конкурс, должны нести обоснование конкретных проблем и предложения по их решению. Жюри оценит социальную значимость и новизну работ, наличие собственного взгляда авторов, качество подачи проектов и возможность их практической реализации.

Заочный этап конкурса «Наша история» продлится до 28 марта. Работы принимаются в электронном виде на e-mail nashaistorija@yandex.ru . Очный этап, где финалистам предстоит презентовать свои проекты, состоится с 7 по 9 мая в Москве.

Победителей наградят путёвками в международный детский центр «Артек» на профильную смену «Стратегия будущего», рекомендательными письмами, дающими привилегии при поступлении в ведущие вузы страны, а также возможностью участвовать в праздничных мероприятиях в День Победы в столице. Во время очного этапа конкурса также будут организованы образовательная и экскурсионная программы.

Требования к работам и подробные условия участия в конкурсе можно узнать на официальном сайте института www.trazvi.ru или по телефону +7-965-441-51-17.

Пресс-служба Правительства Тверской области.