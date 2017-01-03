В Тверской области стартовал региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

Сегодня, 1 марта, в Тверской области стартовал II региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В мероприятии принимают участие 60 студентов из 28 государственных профессиональных образовательных организаций и более 75 экспертов, представляющих профессиональные сообщества региона.

II Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» проходит на базе тверских колледжей и направлен на популяризацию рабочих профессий, повышение статуса и стандартов подготовки специалистов в самых разных отраслях.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя в приветствии участникам состязаний отметил актуальность этого мероприятия.

«Значительная часть представленных здесь компетенций относится к списку 50 профессий, наиболее востребованных на рынке труда региона. Подготовка и поддержка высококвалифицированных молодых кадров имеет особое значение для отечественной экономики, служит успешному взаимодействию системы профессионального образования и бизнеса, способствует эффективному развитию страны и регионов», – убежден Игорь Руденя.

В этом году чемпионат проходит по 10 направлениям: «Администрирование отелей», «Графический дизайн», «Дошкольное воспитание», «Кирпичная кладка», «Медицинский социальный уход», «Парикмахерское искусство», «Поварское дело», «Предпринимательство», «Ресторанный сервис», «Технология моды».

Впервые на мероприятии будет реализована программа JuniorSkills – соревнования профессионального мастерства для школьников по компетенциям «Мобильная робототехника» и «Графический дизайн».

В программу чемпионата также включены семинары, профориентационные мероприятия, мастер-классы, круглые столы, в ходе которых участники смогут узнать о современных тенденциях в различных профессиональных сферах.

Учредителями движения WorldSkills Russia являются Министерство образования и науки РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ, Агентство стратегических инициатив.

Пресс-служба Правительства Тверской области.