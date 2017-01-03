Жителей Тверской области приглашают к участию

в «Марафоне добрых дел»

1 марта стартует всероссийская акция «Марафон добрых дел», посвященная Году экологии. По ее итогам выберут 10 самых добрых городов и 10 самых добрых школ страны. Принять участие в акции приглашают жителей Тверской области.

Организаторами марафона выступают Общественная палата РФ совместно с Роспатриотцентром, Ассоциацией волонтерских центров и Российским фондом мира при поддержке Министерства образования и науки России.

Для вступления в проект необходимо зарегистрироваться на сайте добродела.рф. Участникам предстоит пройти пять этапов, в ходе которых нужно выполнить более 30 заданий на экологическую тематику: от организации субботников до создания команд эко-разведки. Победитель получит два билета на поездку в любую точку страны.

Кроме того, будут выбраны самые добрые города и школы России. Итоговые рейтинги сформируют исходя из общего количества мероприятий, проведенных горожанами и учащимися школ.

Жители Верхневолжья – активные участники экологических акций, направленных на сохранение природных богатств и ресурсов тверского края.

«Тверская область является одной из наиболее экологически чистых в ЦФО и обладает огромным рекреационным потенциалом. Нам необходимо эффективно использовать экологические ресурсы, обеспечить их сохранение и развитие для будущих поколений», – убежден Губернатор Игорь Руденя.

В Тверской области утвержден план мероприятий по проведению Года экологии, а также Года особо охраняемых природных территорий, которых в регионе насчитывается порядка 1 млн га – это 13% от площади региона.

В 2017 году запланированы акции «Экологический десант», «Живи, лес!», «Всероссийский день посадки леса», субботники и другие мероприятия. Участие в «Марафоне добрых дел» позволит жителям области заявить о себе как об активных гражданах, демонстрирующих на своем примере ответственное отношение к природе.

Пресс-служба Правительства Тверской области.