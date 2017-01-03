Владимир Васильев отметил позитивные перемены в Тверской области за прошедший год

Заместитель Председателя Государственной Думы РФ, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев провел пресс-конференцию для журналистов в Правительстве Тверской области. Речь шла о взаимодействии федерального центра и тверского региона, работе депутатов нижней палаты парламента.

Владимир Васильев отметил, что за минувший год, на протяжении которого областью руководит Губернатор Игорь Руденя, в регионе произошли позитивные перемены. К наиболее важным достижениям Владимир Васильев отнес ряд решений региональной власти по развитию тепло- и электроэнергетики, дорожного хозяйства.

«Игорь Михайлович Руденя ставит большие задачи, которые находят отклик у руководителей федерального уровня. Результат – на ремонт дорог область получила на 1,6 млрд рублей больше, чем раньше. Возобновлена газификация. И это только большие, системные вопросы», - заявил заместитель Председателя ГосДумы РФ.

Отдельно Владимир Васильев отметил планы руководства области по развитию железнодорожного вокзала Твери, реализации проекта «Тверь Сити», строительству двух новых школ в Твери. Все это получило высокую оценку федерального центра.

«На федеральном уровне к Твери стали более благосклонны, стали выделять больше средств, реализовывать замороженные ранее проекты. Стало больше доверия», - отметил Владимир Васильев.

Также вице-спикер выразил готовность помочь региону с оснащением оборудованием детской областной больницы, пострадавшей в результате пожара.

Среди значимых решений и направлений работы парламентариев Владимир Васильев выделил принятие закона о бессрочной бесплатной приватизации, поддержку села.

«Сейчас благодаря Губернатору Тверской области и Правительству РФ у отрасли появились хорошие перспективы. Аграрный комплекс тверского региона развивается лучше, чем в целом по стране», - отметил вице-спикер.

Пресс-служба Правительства Тверской области.