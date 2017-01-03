Игорь Руденя принял участие во встрече Дмитрия Медведева с главами субъектов страны

Сегодня, 28 февраля, в Сочи Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие во встрече Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева с главами субъектов страны. Обсуждались вопросы совершенствования межбюджетной политики, финансовой обеспеченности регионов.

Премьер-министр отметил ряд позитивных изменений в этой сфере:

«За прошлый год дефицит региональных бюджетов уменьшился со 170 млрд рублей до 12,5 млрд рублей. Сокращается и количество проблемных регионов, где государственный долг значительно превышает доходы».

Правительство Тверской области ведет планомерную работу по снижению государственного долга. В прошлом году впервые удалось добиться снижения госдолга на 1,1 млрд рублей, с 28 млрд рублей до 26,9 млрд рублей.

В 2017 и последующие годы Правительство региона продолжит реализацию этой политики, а также работу по максимальному замещению рыночных долговых обязательств бюджетными кредитами по ставке 0,1%, что существенно сократит затраты на обслуживание займов.

При этом, как считает Игорь Руденя, рост заимствований возможен под развитие экономики региона.

«Мы планируем удерживать уровень госдолга ниже 70%. Будем создавать условия для активизации инвесторов и в зависимости от этого готовы при возможности дополнительно привлекать средства для развития инвестиционных проектов», – говорит Губернатор.

Как сообщил Дмитрий Медведев на сегодняшней встрече, практика выделения бюджетных кредитов будет продолжена. В текущем году на эти цели заложено 200 млрд рублей. Деньги можно будет получить при выполнении обязательств по снижению дефицитов бюджета и объема рыночных заимствований.

Со стороны Федерации расширяются меры поддержки региональных бюджетов.

«Чтобы помочь менее обеспеченным территориям, существенно увеличены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Их общий объем в настоящий момент превышает 600 млрд рублей. На 100 млрд рублей увеличен и общий объем субсидий региональным бюджетам на софинансирование расходных обязательств», – сказал премьер-министр.

Будет продолжено грантовое поощрение тех субъектов, которые достигли наивысших показателей по динамике экономического роста и привлечению частных инвестиций. В текущем году на эти цели планируется направить из федерального бюджета 20 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.