Губернатор Игорь Руденя обсудил на форуме «Сочи-2017» развитие проекта «Безопасный город» в Тверской области

На Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017» Губернатор Игорь Руденя обсудил реализацию на территории Тверской области проекта «Безопасный город» с ответственным секретарем Межведомственной комиссии при Правительстве РФ по вопросам, связанным с внедрением и развитием систем АПК «Безопасный город», Алексеем Ананьевым.

Концепция «Безопасного города» разработана по поручению Президента РФ Владимира Путина. Этот программный комплекс предназначен для повышения уровня общественной безопасности в регионах через развитие информационной системы по прогнозированию, мониторингу и предупреждению возможных угроз. Управление комплексом ведется через подсистемы ведомств и служб, ответственных за общественную безопасность и правопорядок.

На встрече Игоря Рудени и Алексея Ананьева обсуждалась технология внедрения комплекса «Безопасный город» в Тверской области. Программа подразумевает организацию фото- и видеоконтроля на территории региона. Рассматривается возможность объединения в рамках комплекса всех систем видеонаблюдения и мониторинга социальных объектов – школ, больниц и др.

«Важно в эту систему также инкорпорировать предприятия области, пожарные и коммунальные службы, МЧС, скорую помощь и единую дежурную диспетчерскую службу. Видеонаблюдение должно быть на вокзалах, на въездах в Тверь и выездах из города, федеральных трассах и всех дорогах, связывающих Тверскую область с соседними регионами», – обозначил Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул, что развитие проекта «Безопасный город» позволит вывести на новый уровень и обеспечить более высокое качество системы реагирования на чрезвычайные ситуации.

Сторонами достигнута договоренность о проведении аудита в Тверской области по этому направлению. Следующий шаг – разработка технического задания и концепции развития в регионе программы «Безопасный город». Игорь Руденя отметил, что система позволит контролировать, в том числе качество уборки и обслуживания дорог.

Такая работа уже ведется. По поручению Губернатора на базе Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления МЧС России по Тверской области организована дежурная служба по приему оперативной информации о содержании региональных дорог.

Пресс-служба Правительства Тверской области.