Приглашаем разместить материалы о своих родных в книге «История, рассказанная народом»

Институт экономических стратегий, Центр экономического развития и сертификации и Российское военно-историческое общество приглашают всех желающих принять участие в подготовке народной книги о Великой Отечественной войне под названием «История, рассказанная народом».

Идея выпустить народную книгу родилась 9 мая 2015 года, когда участники акции «Бессмертный полк» вышли на улицы с портретами своих близких. Стало понятно, что семейные ценности интересны не только тем, кто бережно хранил их все эти годы. «Живая» история делает нас одной семьёй, одним великим народом с общей судьбой.

После объявления о начале работы над книгой в редакцию стали приходить письма со всех уголков России и из-за рубежа. В них были документы, фотографии, фронтовые воспоминания, пересказанные внуками и правнуками ветеранов, эмоциональные рассказы и скупые биографические сведения. Под одной обложкой собраны данные об офицерах и рядовых, воинах и тружениках тыла, доживших до наших дней или павших на полях сражений. Имя каждого из них навечно вписано в историю Великой Отечественной войны - а значит, в историю России.

Поскольку объединить в одном печатном томе все поступающие материалы невозможно, книга издаётся частями. Первая часть увидела свет в декабре 2016 года, издание второй будет приурочено к 9 мая 2017 года. Пока материалы продолжают поступать в редакцию и пока находятся партнёры, готовые поддержать проект, выпуск народной книги будет продолжаться.

Информацию о своих близких, фотографии, воспоминания, копии документов можно прислать в редакцию по электронной почте history@profiok.com. О подробностях, связанных с участием в проекте, можно узнать на сайте profiok.com.

Тираж издания распространяется бесплатно на различных общественных мероприятиях, в качестве подарков ветеранам, детским и молодёжным организациям. Книги направляются в учебные заведения и библиотеки.

Добавим, что книга «История, рассказанная народом» издана в серии «Военная история Российского государства». Как и все издания серии, книга увидела свет благодаря поддержке партнёров проекта. При участии предпринимателей, неравнодушных к судьбе Отечества, заинтересованных в процветании его экономики, сохранении истории и культуры, в рамках этой серии были ранее изданы монографии, посвящённые истории Великой Отечественной войны, Смутного времени, Отечественной войны 1812 года, Первой мировой войны, Холодной войны и двух войн с Японией: 1904 — 1905 гг. и 1945 года.