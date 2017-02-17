Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал реализацию проектов «Тверь Сити» и «Тверь Экспо»

27-28 февраля проходит Российский инвестиционный форум «Сочи-2017». Экономический потенциал Верхневолжья представлен на экспозиции регионов. Стенд Тверской области осмотрели Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, а также вице-премьер Дмитрий Козак, Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, руководитель Департамента экономики и финансов Правительства РФ Валерий Сидоренко.

Центральное место на стенде Тверской области занимают проекты комплексного развития территорий «Тверь Сити» и «Тверь Экспо». «Тверь Сити» предполагает развитие привокзальной территории, организацию современного офисного и гостиничного пространства. Общая площадь проекта составит 180 тыс. кв.м, объём вложенных инвестиций — 7,5 млрд рублей. Завершить его планируется до 2025 года.

В середине 2017-го должны начаться работы по созданию комплекса для проведения крупных мероприятий «Тверь Экспо». Оба проекта на финальной стадии реализации могут обеспечить в общей сложности около 8 тысяч рабочих мест.

Дмитрий Медведев поддержал планы регионального Правительства и пожелал удачи в их реализации.

«Проекты «Тверь Экспо» и «Тверь Сити» дадут нам новые рабочие места, новые возможности развития города и региона. Это совершенно другое качество представления нашего субъекта, возможность проводить интересные события и насыщенные мероприятия. Дмитрий Анатольевич поддержал наше начинание, это большой аванс для нас», — отметил Губернатор Игорь Руденя.

Дмитрий Медведев осмотрел и другие зоны стенда Тверской области. Секция «Агропромышленный комплекс» демонстрирует продукцию предприятий региона: «Волжский пекарь», ЗАО «Хлеб», «Мармеладная сказка», «Ратибор», «Дмитрова Гора», «Оковцы». Развитие направления туризма отражает инвестиционный макет туристско-сервисной зоны для самостоятельных и организованных туристов.

Игорь Руденя рассказал премьер-министру о том, что в этом году в Тверской области состоится знаковое событие, которое привлечёт множество туристов — празднование

Пресс-служба Правительства Тверской области.