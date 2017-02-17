В Тверской области будут производить самые большие в мире авиационные теплообменники уникальной конструкции

posted by Максим Малахов on пн, 02/27/2017 - 15:26

В Тверской области будут производить самые большие в мире авиационные теплообменники уникальной конструкции

 

         Компания «Хамильтон Стандард – Наука»​ вкладывает инвестиции в развитие производства на тверской земле. Сегодня, 27 февраля, на форуме «Сочи-2017» Губернатор Тверской области Игорь Руденя и генеральный директор предприятия Роман Чичелов подписали соглашение о сотрудничестве.

​         Предприятие  «Хамильтон Стандард – Наука» по производству в Кимрах авиационных теплообменников для систем кондиционирования воздуха гражданских самолетов  является одним из крупнейших экспортоориентированных  проектов региона.​

​         Вложения в строительство первой очереди и приобретение технологического оборудования составили около 500 млн рублей. Выпускаемая продукция эксплуатируется на самолетах ведущих мировых и российских  производителей.

​         Сейчас​ компания приступила к строительству второй очереди производственного комплекса. Дополнительные мощности позволят выпускать самые большие в мире авиационные теплообменники уникальной конструкции. 

​         «Этот проект очень важен для развития Тверской области. Инвестиции составят более 877 миллионов рублей. Реализация планов положительно скажется на обеспечении занятости населения», – сказал Игорь Руденя.

​         К моменту завершения строительства производственные площади предприятия составят 10 тыс. квадратных метров, общий объем инвестиций – около 1,4 млрд рублей. Дополнительные налоговые поступления получат областной и муниципальный бюджеты. В прошлом году компания пополнила консолидированный бюджет Тверской области на сумму 43,1 млн рубля.

​         В свою очередь, региональное Правительство будет содействовать компании в обеспечении кадрами. В частности, будет налажено взаимодействие с учебными заведениями области по подготовке инженерно-технических работников для предприятия.

​         Обучение будущих специалистов в регионе ведется в 18 высших учебных заведениях (из них 12 государственные), 49 учреждениях среднего профессионального образования (из них 46 государственные). В Тверской области действуют более 27 научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций. В образовательный кластер включено, в том числе направление машиностроения.

​         В регионе есть примеры подготовки квалифицированных кадров по адресным программам предприятий. Например, налажено сотрудничество Тверского колледжа им. А.Н. Коняева и японской компании Hitachi Construction Machinery.

            Пресс-служба Правительства Тверской области.

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