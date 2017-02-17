Тверская область станет площадкой для развития крупного фармацевтического производства

Конаковский район становится площадкой для развития российского фармацевтического производства. Расширение инвестиционного проекта по выпуску лекарственных препаратов, который уже реализуется в Тверской области, обсудили сегодня, 27 февраля, на деловой встрече в Сочи Губернатор Игорь Руденя и представитель ООО «ФармКонцепт» Ашиш Кумар.

Компания начала работу в Тверской области в 2015 году с приобретения линии фармацевтического производства, действующего на базе Редкинского опытного завода. Объем инвестиций за два года составил 180 млн рублей, создано 80 рабочих мест.

Новый инвестпроект, который планируется реализовать в течение трех лет, предполагает расширение действующего цеха по производству антибиотиков, строительство новых мощностей. Планируемые вложения – около 800 млн рублей. На базе предприятия будет ежегодно создаваться порядка 35 рабочих мест.

Деятельность «ФармКонцепт» отвечает приоритетам региональной экономики, развитию в регионе фармацевтического кластера, считает Игорь Руденя.

«Ваш проект будет способствовать решению задач импортозамещения на фармацевтическом рынке», – обозначил Губернатор.

Игорь Руденя также подчеркнул: очень важно, чтобы предприниматели, развивающие производства на тверской земле, обеспечивали налоговые поступления в региональный бюджет. В свою очередь, область готова оказывать поддержку в решении земельных вопросов, взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями.

«Команда руководителя области работает очень профессионально. Все вопросы, связанные с реализацией нашего нового проекта, решались еще до старта инвестиционной кампании», – отметили в «ФармКонцепте» и добавили, что сегодня Тверская область привлекательна для инвестиций за счет близости к столице, транспортной доступности, развитой дорожной инфраструктуры.

Договоренности, достигнутые в ходе встречи, закреплены соглашением о сотрудничестве между Правительством Тверской области и ООО «ФармКонцепт».

Пресс-служба Правительства Тверской области.