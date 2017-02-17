В Тверской области появится современное предприятие по глубокой переработке масличных культур

​ В Тверской области планируется создание современного производства по переработке высокопротеиновых масличных культур. Детали реализации инвестиционного проекта обсуждали Губернатор Игорь Руденя и руководитель ООО «РусАгроРезерв» Валентин Чувилин сегодня, 27 февраля, на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

​ Стороны подписали соглашение о сотрудничестве между Правительством Тверской области и ООО ««РусАгроРезерв» по воплощению заявленных планов.

​ Новое предприятие предполагается создать на базе маслоэкстракционного завода в Ржеве. Проектом предусмотрена его модернизация, создание высокотехнологичной переработки рапса, льна и сои мощностью 120 тыс. тонн в год, а также выпуск и хранение шрота – побочного продукта масел из семян растительных культур. Последний продукт широко востребован в животноводстве, птицеводстве и рыбоводстве. Также в планах компании – строительство элеватора по хранению семян рапса, льна и сои на 50 тыс. тонн.

​ Создание современного производства по глубокой переработке масличных культур – это новое направление в региональном АПК, убежден Игорь Руденя.

​ «Новый импульс получает сельское хозяйство не только Ржевского района, но и всей области. Реализация проекта позволит увеличить объемы выпуска рапсового масла до 70 тыс. тонн в год. Развитие получит маслоэкстракционный завод в Ржеве. Техническое перевооружение повысит конкурентоспособность предприятия, откроет новые рынки сбыта», - считает Губернатор.

​ По словам инвестора, на первом этапе объем вложений в проект составит 700 млн рублей, всего же в случае его успешной реализации будет инвестировано около 1,5 млрд рублей и создано порядка 50 новых рабочих мест.

«Сейчас в Тверской области активно развивается животноводство, для которого необходимо наличие качественной кормовой базы. За счет своей богатой белковой составляющей шрот является ценным продуктом для производства комбикормов», - подчеркнул Валентин Чувилин.

В настоящее время разрабатывается план-график реализации проекта. Приобретен земельный участок, определен генеральный проектировщик. В текущем году будут завершены проектные работы, запланированы реконструкция существующих мощностей, строительство элеватора. Запуск производства намечен на 2018 год.

Пресс-служба Правительства Тверской области.