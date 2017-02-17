На форуме «Сочи-2017» между Тверской областью и Николаевской фермой подписано соглашение о сотрудничестве в сфере АПК

В Тверской области в текущем году начнется реализация очередных этапов инвестиционного проекта ООО «Николаевская ферма», в том числе по созданию производства по выпуску сыров. Сегодня, 27 февраля, на Российском инвестиционном форуме в Сочи Губернатор Игорь Руденя и председатель совета директоров-финансовый директор предприятия Сергей Николаенко подписали соглашение о сотрудничестве между Правительством региона и компанией.

Проект «Николаевской фермы» реализуется на территории Кувшиновского района. Здесь строятся молокоперерабатывающее предприятие и молочно-товарная ферма с комплексом по переработке мясной продукции. Общий объем инвестиций – 2 млрд рублей. Планируется создать 310 рабочих мест.

«Соглашение имеет большое значение для Тверской области. Сельское хозяйство – приоритет в развитии региональной экономики. Строительство предприятий по переработке молока и мяса в рамках этого инвестпроекта –серьезный вклад в развитие отрасли, а для жителей Кувшиновского района это новые рабочие места, развитие инфраструктуры», – прокомментировал Игорь Руденя.

Первый этап проекта уже завершен. В сентябре прошлого года осуществлен технологический пуск завода по переработке молока мощностью 100 тонн в сутки с широким ассортиментом молочной продукции. Вложения составили 100 млн рублей, создано 35 рабочих мест. Построены производственный корпус, складское помещение, административно-бытовое здание, подведены все сети и коммуникации, завершено благоустройство территории.

«Соглашение с Тверской областью очень важно для нас. Это значит, что мы можем рассчитывать на участие в программах поддержки сельских производителей. Что позволит более эффективно реализовывать наш проект, направленный на развитие сельского хозяйства, выпуск экологически чистой продукции», – пояснил Сергей Николаенко.

Также отмечено, что компания зарегистрирована на территории Тверской области, все налоги будут поступать в региональный бюджет.

Следующие этапы развития производства предполагают строительство в Кувшиновском районе мясоперерабатывающего комплекса и производственного цеха по выпуску различных видов сыров.

Пресс-служба Правительства Тверской области.