Губернатор Тверской области Игорь Руденя принимает участие в Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017»



27 и 28 февраля в Сочи проходит Российский инвестиционный форум. Губернатор Игорь Руденя возглавляет делегацию Тверской области. В пленарном заседании форума участвует Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

На площадках форума пройдет свыше 25 мероприятий. В подготовке сессий задействованы Минэкономразвития России, Минпромторг России, Минэнерго России, Росмолодежь, Ростуризм, Открытое правительство, Российская академия наук и другие федеральные структуры.

Губернатор Игорь Руденя проводит на форуме ряд встреч с бизнес-партнерами Верхневолжья, посвященных перспективам сотрудничества в АПК, туризме, фармацевтике, логистике, промышленном секторе.

«Планируем подписать инвестиционные соглашения в области сельского хозяйства, в машиностроении, промышленности», – сообщил Игорь Руденя.

Также в деловой программе главы региона – общение с руководителями Банка ВТБ24, Сбербанка, Россельхозбанка, Ростеха.

Участие в Российском инвестиционном форуме позволяет Тверской области вновь заявить о себе как о регионе, открытом для сотрудничества в направлениях, приоритетных для экономики страны.

На форуме представлена выставка российских региональных проектов, находящихся в инвестиционной и эксплуатационной стадиях реализации. На стенде Тверской области демонстрируются проекты в сферах АПК, промышленности, туризма и городского планирования. Центральное место в тверской экспозиции занимают макеты бизнес-кластера «Тверь Сити» и выставочного комплекса «Тверь Экспо».

Справочно: В 2016 году в Тверской области реализовано 15 крупных инвестиционных проектов с общим заявленным объемом вложенных инвестиций 33,9 млрд рублей, в результате которых создано 1 921 рабочее место.

В прошлом году по итогам переговоров между Правительством Тверской области и компаниями, осуществляющими и планирующими вести свою деятельность на территории региона, заключено 9 соглашений о сотрудничестве, в том числе в рамках реализации инвестиционных проектов, предусматривающих вложения порядка 21,2 млрд рублей и создание более 2 560 новых рабочих мест.

Общий перечень заявленных к реализации инвестиционных проектов на настоящий момент содержит 73 проекта в разных отраслях экономики с заявленным объемом инвестиций 449,6 млрд рублей, созданием более 25 тысяч рабочих мест. Горизонт реализации проектов – до 2023 года.



Пресс-служба Правительства Тверской области.