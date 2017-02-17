Детская областная клиническая больница будет работать в штатном режиме с 27 февраля.

“По поручению губернатор Тверской области Игоря Рудени обеспечена нормальная работа учреждения. Медицинская помощь оказывается всем пациентам, налажено питание”, – сообщили 26 февраля в пресс-службе регионального правительства.

По словам первого замминистра здравоохранения Тверской области Аллы Соловьевой, отделения, которые были расположены в здании, пострадавшем от пожара, продолжат прием и лечение пациентов в других зданиях. В новом корпусе ДОКБ будут действовать хирургическое, урологическое и нейрохирургическое отделения. Терапевтическое временно переведено в зданиегинекологической больницы (бывший роддом № 4), расположенной рядом. Здесь развернуты дополнительные койки.

Сейчас пациенты ДОКБ в штатном режиме получают лечение по назначениям. Часть из них с рекомендациями были отправлены по домам, где находятся под контролем врачей. Остальные размещены в новом корпусе больницы. В настоящее время в учреждении находятся 72 ребенка и 28 сопровождающих их взрослых.

В региональном Минздраве работает «горячая линия». Информацию о работе отделений ДОКБ, приеме врачей можно получить по телефону: 8-800-250-46-28.

Напомним, страшный пожар произошел в детской областной больнице ночью 24 февраля. Огнем были объяты кровля, чердак, второй и третий этажи, рушились перекрытия. Из больницы эвакуировали детей, их родителей и медперсонал. Никто не пострадал. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано в 10:35 24 февраля. По предварительным данным, ущерб превысил 7,5 млн рублей. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Губернатор Тверской области заявил, что после пожара больница будет восстановлена. Провести обследование здания и подготовить предложения по его восстановлению поручено министерству строительства и ЖКХ региона. Проводится инвентаризация медицинского оборудования.

Добавим, что после пожара в ДОКБ, на предмет соответствия предъявляемым техническим требованиям проверяют все объекты здравоохранения Тверской области.

(С) "Твериград".