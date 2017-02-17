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Ликвидация пожара в детской областной больнице находится на особом контроле Губернатора Тверской области
Ночью 24 февраля в здании детской областной клинической больницы произошло возгорание кровли. Жертв и пострадавших нет. По сообщению ГУ МЧС России по Тверской области, в тушении пожара принимают участие 57 человек и 18 единиц техники. Все пациенты и персонал эвакуированы.
Ситуация находится на особом контроле Губернатора Тверской области Игоря Рудени. Главе региона оперативно направляется вся информация о ходе ликвидации пожара.
Пресс-служба Правительства Тверской области.