Ликвидация пожара в детской областной больнице находится на особом контроле Губернатора Тверской области

Ночью 24 февраля в здании детской областной клинической больницы произошло возгорание кровли. Жертв и пострадавших нет. По сообщению ГУ МЧС России по Тверской области, в тушении пожара принимают участие 57 человек и 18 единиц техники. Все пациенты и персонал эвакуированы.

Ситуация находится на особом контроле Губернатора Тверской области Игоря Рудени. Главе региона оперативно направляется вся информация о ходе ликвидации пожара.

Пресс-служба Правительства Тверской области.