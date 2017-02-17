23 февраля — День защитника Отечества

Дорогие ветераны, военнослужащие, будущие защитники Отечества, вся мужская часть жителей Конаковского района!

Глава Конаковского района Л.А.Козлова Глава администрации района О.В.Лобановский

Поздравляем Вас с Днем защитника Отечества! С чувством величайшей гордости и глубокого уважения мы чествуем наших дорогих ветеранов, отдаем дань уважения тем, кто охраняет Родину сегодня. 23 февраля принято поздравлять не только тех, кто носит или носил погоны, но и всех патриотов нашей Родины, работающих на благо своей страны, живущих ее интересами, готовых к решительным действиям во имя ее благополучия. Эта дата в календаре напоминает всем мужчинам о том, что они надежда и опора тех, кто рядом. Желаем всем, кто встречает праздник в кругу семьи, и тем, кто находится на боевом посту, быть настоящими защитниками своего дома, семьи, своей страны сил, терпения, мужества, крепкого здоровья, добра и мира каждому из Вас!