23 февраля — День защитника Отечества

posted by Максим Малахов on чт, 02/23/2017 - 11:05

23 февраля — День защитника Отечества

 
Дорогие ветераны, военнослужащие, будущие защитники Отечества, вся мужская часть жителей Конаковского района! 
 
Поздравляем Вас с Днем защитника Отечества! С чувством величайшей гордости и глубокого уважения мы чествуем наших дорогих ветеранов, отдаем дань уважения тем, кто охраняет Родину сегодня. 23 февраля принято поздравлять не только тех, кто носит или носил погоны, но и всех патриотов нашей Родины, работающих на благо своей страны, живущих ее интересами, готовых к решительным действиям во имя ее благополучия. Эта дата в календаре напоминает всем мужчинам о том, что они надежда и опора тех, кто рядом. Желаем всем, кто встречает праздник в кругу семьи, и тем, кто находится на боевом посту, быть настоящими защитниками своего дома, семьи, своей страны сил, терпения, мужества, крепкого здоровья, добра и мира каждому из Вас! 
 
Глава Конаковского района Л.А.Козлова 
Глава администрации района О.В.Лобановский
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