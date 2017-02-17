Дорогие ветераны вооруженных сил, военнослужащие и сотрудники министерства обороны! Уважаемые жители Конаковского района!

Праздник, традиционно отмечаемый в стране 23 февраля уже 95-й год – особый. Это праздник сильных и мужественных людей, стоящих на страже рубежей нашей Родины. Вот уже более двадцати лет он носит название Дня защитника Отечества. Сегодня он – не только праздник тех, кто носит или носил военную форму. Международная обстановка не дает нам расслабиться, и все мы с детства знаем – та страна непобедима, где народ и армия едины!

В этот день я низко кланяюсь ветеранам Великой Отечественной, труженикам тыла, отстоявшим нашу Родину в схватке с жестоким врагом. Помять об их подвиге будет вечно жить в сердцах благодарных поколений. Патриотизм, вера в лучшее будущее своего Отечества, любовь к Родине - эти понятия являются основой жизни наших граждан, и любой человек, даже гражданский, считает этот день и своим праздником.

От души желаю всем мирного и ясного неба над головой, людям в погонах – стойкости и успехов в боевой подготовке, а молодежи - быть верными традициям старшего поколения!

Д.И.ДОРОДНЫХ, депутат Законодательного Собрания Тверской области, генеральный директор ПО «Дмитрогорское».