23 февраля – День защитника Отечества

Уважаемые военнослужащие, ветераны войн и Вооруженных сил!

Уважаемые жители Тверской области!

Искренне поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Военно-политическая безопасность является важнейшим условием успешного развития России. В мирное время и в боевой обстановке защитники Отечества не раз отстаивали интересы нашей страны, проявляя при этом смелость, решительность, командный дух, верность долгу и присяге.

Пример старших поколений служит жизненным ориентиром для молодежи Тверской области. Все больше юношей и девушек избирают службу в Вооруженных Силах делом своей жизни. Многие из них являются продолжателями армейских династий.

Пусть многовековые традиции службы Отечеству развиваются и крепнут!

Желаю вам крепкого здоровья, мирных будней, успехов в каждом деле на благо России!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя