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23 февраля – День защитника Отечества
Уважаемые военнослужащие, ветераны войн и Вооруженных сил!
Уважаемые жители Тверской области!
Искренне поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Военно-политическая безопасность является важнейшим условием успешного развития России. В мирное время и в боевой обстановке защитники Отечества не раз отстаивали интересы нашей страны, проявляя при этом смелость, решительность, командный дух, верность долгу и присяге.
Пример старших поколений служит жизненным ориентиром для молодежи Тверской области. Все больше юношей и девушек избирают службу в Вооруженных Силах делом своей жизни. Многие из них являются продолжателями армейских династий.
Пусть многовековые традиции службы Отечеству развиваются и крепнут!
Желаю вам крепкого здоровья, мирных будней, успехов в каждом деле на благо России!
Губернатор Тверской области И.М. Руденя