Дорогие земляки!

Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!

Этот праздник объединяет все поколения граждан нашей большой страны. Мы помним великие ратные подвиги предков, сердечно благодарим ветеранов Великой Отечественной войны, с уважением относимся к тем, кто отстаивал интересы государства в «горячих точках» и сегодня, сохраняя верность присяге, несет нелегкую службу. На примере этих достойных людей мы должны воспитывать молодое поколение россиян, прививая ценности патриотизма, долга, ответственности за судьбу Родины.

Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, боевого настроения, надежного тыла, мирного неба и благополучия!

Светлана МАКСИМОВА,

депутат Государственной Думы РФ,

фракция «Единая Россия»