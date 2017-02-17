Игорь Руденя поставил задачу расширить сеть государственных аптек в Тверской области

В 2016 году через аптечные учреждения Тверской области были отпущены лекарства по 596 тысячам льготных рецептов. Возможность получать такие препараты должна быть у жителей всех районов. Такую задачу поставил Губернатор Игорь Руденя на совещании по развитию аптечной сети по выдаче льготных лекарств в муниципалитетах.

«Обеспечение льготными лекарствами имеет большое социальное значение. Система их выдачи должна эффективно работать на всей территории региона. Нужно гарантировать доступность услуги во всех муниципальных образованиях Тверской области», – обозначил Игорь Руденя.

В настоящее время лекарства по льготным рецептам реализуются через 54 аптечные организации региона, в том числе через аптеки ОГУП «Фармация».

«Фармация» является участником федеральных и региональных программ по льготному лекарственному обеспечению, имеет лицензии на розничную, оптовую торговли, изготовление лекарственных форм, в том числе по льготным рецептам, а также хранение и отпуск жизненно необходимых медикаментов.

По мнению Игоря Рудени, одной из приоритетных задач должно стать увеличение числа государственных аптечных учреждений в муниципальных образованиях региона.

В Твери и районах области действуют 30 структурных подразделений «Фармации». Жители отдаленных территорий обеспечиваются льготными лекарствами через фельдшерско-акушерские пункты, которые имеют лицензию на осуществление этой деятельности. Налажено сотрудничество «Фармации» с 68 ФАПами. Наилучший опыт взаимодействия в Бежецком, Кимрском, Сонковском, Калязинском районах. В текущем году началась организация такой работы с центральными районными больницами в Зубцове и Ржеве.

На совещании обсуждалась доставка и хранение лекарственных препаратов, в том числе входящих в список жизненно необходимых. Речь шла также о механизмах выдачи лекарств вновь выявленным пациентам и других вопросах.

Пресс-служба Правительства Тверской области.