В Тверской области разработана концепция развития педиатрической службы



Концепцию развития педиатрии на территории Верхневолжья обсудили на заседании малой коллегии регионального Министерства здравоохранения. Документ разработан специалистами ведомства и руководством Детской областной клинической больницы в рамках реализации задачи по совершенствованию системы медицинского обслуживания, поставленной Губернатором Игорем Руденей.

«В социальной сфере на первом плане — повышение качества услуг в сфере здравоохранения, - обозначил Губернатор Тверской области. - Наша задача — увеличить не только объёмы финансирования отрасли, но и удовлетворённость жителей региона качеством медицинской помощи».

Концепция развития детского здравоохранения рассчитана до 2019 года и предусматривает совершенствование лечебного процесса и медицины высоких технологий, системы маршрутизации пациентов из районов области, а также усиление кадрового потенциала, создание центра образования для студентов-медиков, взаимодействие со специалистами федеральных клиник по педиатрии, в том числе организацию стажировок тверских врачей и дистанционных консультаций.

В Детской областной больнице будут созданы первое в регионе отделение онкогематологии и круглосуточный детский травматологический пункт, а также иммунологическая лаборатория. Предполагается расширение нейрохирургического отделения, повышение эффективности работы отделения реаниматологии и патологии новорожденных.

Продолжится укрепление материально-технической базы учреждения: в ближайшее время будет приобрётен новый аппарат МРТ и рентген-аппарат, также на этот год планируется закупка аппаратов для травматологического отделения, оборудования для эндоскопических операций.

Предполагается организовать работу больницы в 2 смены для удобства пациентов, расширить регистратуру, оснастить учреждение современными системами видеонаблюдения, провести текущие и капитальные ремонтные работы.



Пресс-служба Правительства Тверской области.