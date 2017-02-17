На замену окон, ремонт спортивных залов и санитарных комнат школы Тверской области получат более 57 млн рублей

Более 57 млн рублей в 2017 году в Тверской области будет направлено на приведение в порядок зданий муниципальных школ. Изменения в отраслевую госпрограмму были внесены на заседании Правительства, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Замена окон, ремонт спортивных залов и санитарных комнат в школах – новый проект в отрасли образования, который был запущен по инициативе Губернатора Игоря Рудени. По мнению главы региона, создание современных и комфортных условий для обучения детей и работы педагогов – важное условие качественного образовательного процесса.

В прошлом году 43 муниципальных образования заявили о желании участвовать в проекте. В 173 школах требуется ремонт санузлов, в 242 учреждениях – замена окон. Реализация проекта планируется до 2021 года. Средства будут предоставляться муниципалитетам по итогам конкурса.

Всего на укрепление материально-технической базы школ программой развития образования Тверской области предусмотрено 82,6 млн рублей. Оставшаяся часть средств будет направлена частным и подведомственным Министерству образования региона государственным образовательным учреждениям.

Пресс-служба Правительства Тверской области.