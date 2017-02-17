ВОЗЬМИТЕ ЩЕНКОВ, ОНИ ХОРОШИЕ

И снова на городской площади звучали песни о «самых ласковых и пушистых», привлекая внимание детворы и их родителей. Это инициативная группа «Ищу дом» провела вторую по счету акцию «День счастливой собаки».

В первый раз она прошла в августе прошлого года и длилась 4 часа.



Тогда в помощь бесхозным собакам, которые временно содержатся на передержке МУП «Доркомсервис», было собрано 15 тысяч рублей, 30 кг крупы, 50 кг собачьего корма и тд. Результаты нынешней акции тоже неплохи (учитывая, что из-за прохладной погоды она шла 2 часа). Сухого корма было собрано 43 кг, круп, макарон и прочего корма – 24 кг, готовой каши - 20 л плюс к ней 1 л растительного масла, 5 кг замороженных полуфабрикатов, 1 кг сухарей и 3 банки мясных консервов, а также пеленки для щенков, мусорные мешки и бумажные полотенца, ошейники, шлейки, перчатки и 10 тысяч рублей – как итог беспроигрышной лотереи. И, конечно же, всем желающим предлагались щенки и взрослые собаки.

В этот раз, к сожалению, прямо на месте никто себе не выбрал четвероногого друга, но есть несколько договоренностей на «смотрины», которые волонтеры группы «Ищу дом» готовы организовать на передержке «Доркомсервиса». И если вы абсолютно даром хотите взять себе собаку или щенка – звоните по телефону 8-904-018-58-28.

Погода в день проведения акции подавала надежды: по прогнозу должно было быть плюс 2 градуса по Цельсию. Увы, ледяной пронизывающий ветер, с настойчивостью валивший стенд с фотографиями собак и трепавший палатку с беспроигрышной лотереей, был способен распугать кого угодно. Но праздник (а для любителей животных такая акция - всегда праздник) состоялся!

Перед собравшимися горожанами выступили заместитель главы администрации Конаковского района Аггюль Бородина, начальник ГБУ «Конаковская СББЖ» Алексей Татаркин и ветврач Светлана Куликова. Интересно было послушать и тех, кто в свое время взял собаку с пункта передержки. Так, Екатерина Цветкова еще в июне прошлого года взяла пса по кличке Брэд и пришла с ним на площадь. Конечно, впечатления от пушистого друга – самые благоприятные.

Но не стоит забывать, что взять к себе домой питомца - это еще и ответственность. Разумеется, предпочтительнее держать большого пса (а на передержке «диванных собачек» не бывает) в своем доме. Со всеми, кто берет собаку, заключается договор, взамен хозяин получает здоровое, «привитое и протравленное» животное с веселым нравом, настоящего преданного друга и компаньона. Очень важной является и проблема неконтролируемого размножения животных, причем, касается она не только «бродяжек»: часто и домашняя собака, убегая погулять, приносит потом щенков, с которыми хозяева не знают, что делать. Поэтому волонтерами группы «Ищу дом» совместно с ветврачами пропагандируется и стерилизация животных.

Организатор акции от группы «Ищу дом» Лариса Алеева благодарит всех, кто откликнулся и пришел на городскую площадь. Это, прежде всего, отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района совместно с молодежным центром «Иволга», Конаковская станция по борьбе с болезнями животных, школа поинга культурно-творческого центра «Радость». Спасибо Ане Стрелковой за пряники ручной работы в качестве призов лотереи и всем тем, кто предоставил призы для нее. Спасибо телеканалу «Конаковская волна», который все это снимал. Спасибо детям, которые пожертвовали «на собачек», сколько было - хоть 10 или 100 рублей, получив взамен игрушку или шоколадку. Спасибо и тем, кто принес корм, мясные обрезки и уже готовую теплую кашу. Все это нужно, все это пригодилось. Также производилась раздача листовок о необходимости стерилизации животных с адресами ближайших пунктов, можно было вакцинировать своего питомца от бешенства, можно было выбрать себе собаку по фотографии и потом ее забрать, а двух лапочек-щенков предлагали в семьи прямо на месте. Увы, так никто их и не взял…

И все равно, такие акции нужны, и их будут проводить! Ближайшая запланирована уже на весну, когда станет теплее. И еще: почин Конаковского района в деле проведения Дня счастливой собаки»» замечен «наверху», и, возможно, очень скоро ее будут проводить на региональном уровне – по всей Тверской области. Дело-то нужное.

Максим МАЛАХОВ.