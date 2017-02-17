Воспитание гражданственности и патриотизма, пропаганда здорового образа жизни, повышение престижа военных профессий, формирование сознательного отношения молодежи к общественной и личной безопасности – это лишь малая часть задач, решающихся в ходе проведения игры «Зарница», которая хорошо знакома не только взрослому населению, но и современной молодежи. Некогда пионерская военно-спортивная игра стала не символом ушедшей советской эпохи, а поистине игрой на все времена.

Славную традицию проводить «Зарницу» в Конаковском районе берет на себя молодежный центр «Иволга», с успехом организовывая её уже далеко не первый год. На сегодняшний день это одно из центральных мероприятий патриотической направленности подобного формата, участие и победа в которой не просто популярны и престижны, но и играют роль в определении лучшего юнармейского отряда по итогам года.

На прошлой неделе в конаковском бору 17 юнармейских отрядов со всего Конаковского района попробовали свои силы в военно-спортивной игре «Зарница-2017». Перед ребятами стояла непростая задача - нужно было преодолеть шесть этапов: полосу препятствий, сборку-разборку автомата Калашникова, тест на знание военных званий, топографии и азбуки морзе, сдать юнармейский рапорт и успешно пройти испытания в тактической игре.

Преодолевая усталость, команды шли к своей цели, проползая через «мышеловку», оказывая первую медицинскую помощь «раненому» и транспортируя его в безопасное место. Из пневматической винтовки юнармейцы должны были попасть в условного противника, суметь разминировать тропу и все это - под непрекращающиеся взрывы «гранат». Участники преодолели все препятствия, каждый отряд сумел добраться до финиша. А здесь их уже ждали настоящая солдатская каша и горячий чай!

Своими впечатлениями поделилась участница команды школы № 2 города Конаково Людмила Каримова: «Уже второй год подряд я участвую с огромным удовольствием в этой замечательной игре: дух соревнований, отличная организация, настоящие испытания, море позитива и эмоций - это то, что ощущает каждый из участников. И, наверное, именно поэтому многие приезжают уже не в первый раз, чтобы снова и снова испытать эти потрясающие впечатления».

По результатам игры в младшей квалификационной категории третье место занял отряд «Строевые ребята» школы № 2 п. Новозавидовский, второе место получила команда «Суворовцы» 7 школы г. Конаково. Победителем стала команда «Триумф-2» из Конаковской школы № 2. В старшей квалификационной категории призерами стали команды из школ г. Конаково: почетное третье место заслужила команда «Факел» школы № 3, второе место - команда «Триумф» школы № 2, и лидером стала команда «Смелые» школы № 7.

Призеров и победителей ждет торжественное награждение с вручением кубков и медалей. И ровно через год на том же месте юнармейские отряды Конаковского района вновь встретятся, чтобы пройти все испытания и добиться успеха!

Кира ПЕТРАНКИНА,

АУ МЦ «Иволга».