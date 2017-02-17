ФЕСТИВАЛЬ ГТО В РАЗГАРЕ

Дан старт зимнему фестивалю ВФСК ГТО. В эти выходные свои силы решили попробовать 35 взрослых, активно живущих здоровым образом жизни. А в начале недели комплекс ГТО выполняли школьники Конаковского района.

В воскресенье днем в конаковском бору прошли лыжные гонки, а вечером их участники собрались в спортивном зале ДЮСШ «Олимп». К сожалению, пока взрослые не проявляют заметной активности, чтобы сдать нормы комплекса ГТО. Дело это, конечно, добровольное, но если у детей и подростков, которых легче организовать и увлечь, счет попробовавших свои силы в «новом, но хорошо забытом старом», идет на сотни (а, может, уже и на тысячи), то несколько десятков смельчаков категории 18+ на весь Конаковский район – это до обидного мало. Так что, нам всем еще есть куда двигаться.

На открытии фестиваля с ободряющими речами выступили заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политики Аггюль Бородина, заведующая ОМПКиС администрации района Александра Федотова, директор ДЮСШ «Олимп» Сергей Салдин и главный судья соревнований Наталья Муравьева.

Поскольку число желающих сдать комплекс ГТО было сравнительно невелико, особой конкуренции не было, и в некоторых возрастных категориях не набралось даже призеров на три призовых места. Однако фестиваль получился веселым, взрослые любители спорта (среди которых были тренеры, преподаватели физкультуры и т.п.) энергично прыгали, подтягивались, отжимались и создавали позитивную движуху, в которой им активно помогали судьи и волонтеры из числа воспитанников ДЮСШ «Олимп». В результате сдачи на 4 ступень комплекса ГТО (18 - 29 лет) лучшими среди мужчин стали Вадим Кошелев, Илья Чаркин и Дмитрий Можаев, среди женщин – Александра Чижикова, Екатерина Лаптева и Дарья Рахманова. В возрасте 30 - 39 лет (7 ступень) лучшими стали Евгений Муравьев, а также Наталья Поляница, Светлана Мельникова и Екатерина Куприянова, в возрасте 40 - 49 лет (8 ступень) – Евгений Кушелев, Ольга Мельникова, Людмила Пузина и Марина Силованова. В возрасте 50 - 59 лет (9 ступень) – Светлана Смольянинова и Анна Черепанова. На 10 ступень (60 - 69 лет) сдал Евгений Макаров и на 11 ступень (70 лет и старше) – Геннадий Чадромцев, а также Лев и Анна Нечаевы. Радует, что активность проявляют пенсионеры, которые еще помнят, как они сдавали во времена СССР комплекс БГТО! К чему мы и вас всех призываем, дорогие наши читатели! А сегодня в спорткомплексе ДЮСШ «Олимп» прошло торжественное открытие зимнего фестиваля ВФСК ГТО среди школьников Конаковского района. Зачеты проводились среди мальчиков и девочек в четырех возрастных группах от 9 до 17 лет. Все, кто хочет сдать нормы ГТО, звоните по телефонам 3-28-23 и 8-919-050-13-98.

ЧЕМПИОНЫ ТОЖЕ СДАЮТ ГТО



Мастер спорта международного класса по самбо и джиу-джитсу Илья Чаркин тоже принял участие в зимнем фестивале ВФСК ГТО. Многократный чемпион всероссийских и международных соревнований, человек, который со спортом давно «на ты», пришел поддержать конаковских спортсменов, выполнив норматив 6 ступени ГТО. И даже стал вторым среди мужчин в возрасте от 18 до 29 лет, уступив Вадиму Кошелеву. Илья передает привет читателям «Зари» и советует всем, кто еще не решился попробовать себя в сдаче нормативов комплекса, сделать это.