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К юбилею казачьего клуба
25 февраля в ДК «Современник» состоится праздничное мероприятие, посвященное 15-летию образования кадетского казачьего клуба «Станица» детско-юношеского центра «Новая Корчева».
В программе праздника: молебен возглавит Митрополит Тверской и Кашинский Виктор, торжественное построение кадетов и награждение, праздничный концерт. Приглашаются все желающие. Вход свободный. Начало в 14 часов.