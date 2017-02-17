К юбилею казачьего клуба

25 февраля в ДК «Современник» состоится праздничное мероприятие, посвященное 15-летию образования кадетского казачьего клуба «Станица» детско-юношеского центра «Новая Корчева».

В программе праздника: молебен возглавит Митрополит Тверской и Кашинский Виктор, торжественное построение кадетов и награждение, праздничный концерт. Приглашаются все желающие. Вход свободный. Начало в 14 часов.