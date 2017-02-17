«Моя профессия - моё будущее»



- традиционная ярмарка образовательных услуг с таким названием состоялась в минувшую субботу в ДК «Современник».

Ярмарки образовательных услуг организуются Центром занятости населения Конаковского района дважды в год с целью помочь старшеклассникам в выборе профессии и учебного заведения, где эту профессию можно получить. На этот раз мероприятие проходило в новом формате, действительно похожем на шумную ярмарку: в фойе «Современника» за столиками с рекламными проспектами и брошюрами расположились представители образовательных учреждений, активно агитируя будущих абитуриентов поступать именно к ним. В работе ярмарки участвовали педагоги и студенты Московского филиала Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, Военной академии воздушно-космической обороны им. маршала Г.К.Жукова, аграрно-технологического техникума «Дубна», Кимрского медицинского и Тверского педагогического колледжей, а также Конаковского колледжа и филиала МЭИ-КЭК. Желающих познакомиться с направлениями подготовки, условиями поступления и обучения оказалось очень много: на ярмарке присутствовали старшеклассники, их родители и учителя школ г. Конаково, сел Дмитрова Гора и Селихово, п. Козлово, д. Ручьи. С приветственным словом к ним обратились директор Центра занятости населения М.Л.Маматказина и начальник управления образования администрации Конаковского района О.Ю.Булгакова, отметив, что новый формат мероприятия позволяет старшеклассникам лично пообщаться с представителями учебных заведений и задать интересующие вопросы, чтобы сделать правильный выбор. Также презентация образовательных услуг была представлена на информационном стенде, рядом с которым все желающие могли пройти тестирование по профориентации.