ПО КАРТЕ РАЙОНА

Ручьевское сельское поселение



Жизнь меняется к лучшему



Каждая поездка в деревню Ручьи оставляет самые добрые, теплые впечатления. Жизнь здесь, на окраине Конаковского района, течет как будто бы медленнее, но по-своему интересно, вдумчиво. Люди приветливые, улыбчивые, тем более что поводов для радости у них в последнее время стало больше – во многом это связано с появлением новых рабочих мест в развивающихся на территории поселения сельхозпредприятиях. Но обо всем по порядку…

Люди стали активнее



О позитивных переменах в Ручьевском сельском поселении нам рассказала А.В.Земскова, работающая в должности главы поселения с августа прошлого года. Инициативный, знающий своё дело специалист, имеющий богатый опыт работы в органах местного самоуправления, Анна Викторовна буквально за полгода успела сделать многое.

- Началась моя трудовая деятельность на новом месте работы со знакомства с населением, проведения субботника по уборке территории перед Домом культуры, - говорит Анна Викторовна. - Также были установлены ранее отсутствовавшие указатели населенных пунктов. В нашем поселении 19 деревень, в них живут 1050 человек. В д. Гришино в настоящее время уже никто не проживает. Основная масса населения сосредоточена в трех населенных пунктах – это деревни Ручьи, Крутец и Тарлаково. То есть мы еще раз убеждаемся, что жизнь кипит там, где развита инфраструктура, есть хорошие дороги, газификация, ходят рейсовые автобусы.

На территории поселения два храма: в селе Дулово - ансамбль ХIХ века, в его составе церковь Спасская (1830 г.), в деревне Крутец - церковь Троицкая (1822 г.). Обе церкви действующие, в Крутце идут восстановительные работы с помощью благотворительных пожертвований.

Радует, что всё больше местных жителей получают возможность трудоустроиться в своем поселении. Прежде всего, работу предоставляет ООО «Ручьевское», которое теперь входит в группу компаний «АгроПромкомплектация». Под руководством директора Игоря Александровича Афанасьева в «Ручьевском» работают 116 человек, из них 30 процентов - местные жители. «Ручьевское» обрабатывает 3 тысячи 800 гектаров сельскохозяйственных угодий, основное направление - выращивание кормовых трав для производства сена, сенажа, кукурузы на корм скоту и силос, зерна для комбикормового завода. А ещё у нас заработал молочный комплекс на 6 тысяч голов. Называется он «Ручьевское отделение филиала «Дмитрогорское молоко» АО «Агрофирма Дмитрова Гора». Директор Александр Алексеевич Сайков - по образованию экономист, приехал из Курской области. Комплекс рассчитан на 80 рабочих мест, в настоящее время работает 51 человек, из них, к сожалению, местных – только 10. Требуются операторы машинного доения, рабочие по уходу за животными, сварщики, слесари. Сейчас на комплексе 2 тысячи голов КРС, в их числе 700 голов дойного стада, в начале марта ожидается завоз еще 700. Также появятся рабочие места в начинающем свою деятельность по производству стеновых панелей ООО «Руглас Продакшин» (Юрий Зиновьев).

В Ручьях работают три магазина: ООО «Динко» (Денис Усов), ИП «Заруднева», ИП «Брюшкова». Со всеми администрация взаимодействует, работаем в тесном контакте. Надо отдать должное нашим индивидуальным предпринимателям: они организуют выездную торговлю для отдаленных деревень, доставляют продукты в любую погоду и часто бывают связующим звеном с проживающим там престарелым населением. В частности, в этом направлении успешно трудится Сергей Рафиков, пользуется уважением - и за электроэнергию заплатит, и товары по заказу привезет. Медицину у нас представляют две удивительные, безотказные, очень грамотные женщины – фельдшеры ФАП Зоя Александровна Федотова и Татьяна Александровна Седых, они приходят на помощь в любое время суток, за что им огромное спасибо!

Основная проблема сегодня – это теплоснабжение. Разработан проект «Реконструкция системы теплоснабжения в д. Ручьи», который получил положительное заключение государственной экспертизы по проекту и сметной документации и готов к реализации. Стоимость проекта 37811,770 тыс. рублей. Существующая котельная построена в 1978 году и рассчитана на производство и перспективу развития деревни. В настоящее время она нерентабельна, т.к. производство отсоединилось от тепловых сетей и уменьшилось количество потребителей тепловой энергии. Износ оборудования котельной – 100 процентов. Собственных средств на реализацию проекта в поселении нет: бюджет является дефицитным, дополнительные средства и инвесторы отсутствуют. Работаем над тем, чтобы этот проект получил софинансирование в рамках областной или федеральной программы. Многое сделано, ещё больше предстоит сделать. Хочу подчеркнуть, что наши победы достигнуты благодаря постоянной помощи администрации района. А жители, видя перемены к лучшему, стали более активными - понимают, что улучшение жизни в поселении может произойти только при их участии.

В программе поддержки

местных инициатив



Самым ярким событием минувшего года стало участие поселения в программе поддержки местных инициатив – произведен капитальный ремонт зрительного зала Дома культуры.

Вступить в ППМИ порекомендовала при посещении Ручьев Н.А.Егорова, тогда еще депутат Законодательного собрания Тверской области. Надежда Александровна лично присутствовала на собрании жителей, и вот результат - зрительный зал ДК полностью обновлен. А.В.Земскова с гордостью отметила, что при стоимости проекта в 483 тыс. руб. вклад населения составил 57 тысяч.

На очередном собрании граждан самым приоритетным оказался проект «Капитальный ремонт Дома культуры д.Ручьи». Активное участие в подготовке всей документации для ППМИ принимает заведующая библиотекой Марина Валерьевна Скрябина. По информации главы поселения, заявка на участие принята, защита проекта состоится 22 февраля, стоимость проекта 835 тыс. руб., вклад населения - 83 тысячи. В результате, если все сложится удачно, то будет проведен капитальный ремонт фойе ДК, что позволит провести некое зонирование помещений 1 этажа и в отремонтированном фойе проводить дискотеки, вечера, выставки, интересные встречи.

Активная заинтересованность местных жителей в ремонте ДК говорит о том, что учреждение культуры в поселении очень любят. Как нам сказала директор ДК Ирина Владимировна Стеблиюк, на праздничные концерты и тематические программы собирается столько зрителей, что в зал, рассчитанный на 70 посадочных мест, приходится ставить дополнительные стулья. А на традиционных вечерах для разных возрастов кресла отодвигаются, зрительный зал превращается в актовый – с возможностью пообщаться и потанцевать. В ДК работают вокальные, танцевальные, театральные коллективы, кружок «Умелые ручки», занимаются солисты, в общей сложности здесь более 60 участников самодеятельности.

Ежегодно ручьевские артисты получают дипломы районного фестиваля искусств «Конаковские огни», а с прошлого года стали успешно участвовать и в других конкурсных программах. В сентябре вокальная группа «Ивушка» под руководством Натальи Леонидовны Лебедевой стала дипломантом муниципального этапа областного фестиваля «Путь к успеху-2016» в номинации «Золотые ноты земли тверской». А в ноябре солистка Ручьевского ДК Валентина Павловна Медведенко при поддержке вокальной группы «Ивушка» и танцевальной группы «Каскад» победила в районном конкурсе «Леди «Золотой возраст», получив главный титул - Леди «Совершенство». В ближайших планах участие ручьевских коллективов в областных фестивалях вокального и хореографического творчества. Всё это стало возможным благодаря активной поддержке администрации поселения, а также, конечно, связано с тем, что репетиции теперь проходят в зрительном зале, отремонтированном в рамках программы поддержки местных инициатив.

Сохраняя прошлое, думаем о будущем



Далеко не в каждом детском саду есть своя «Русская изба», а в Ручьях она удивительная! Новая заведующая детсадом Елена Геннадьевна Спицына считает этот маленький музей одним из главных достижений коллектива. Занятия по ознакомлению детей с народными традициями и обычаями в «Русской избе» проводит воспитатель старшей группы, педагог высшей категории с 30-летним стажем, руководитель кружка «Истоки» Ирина Петровна Гордеева.

Всего в детском саду 56 малышей – это три разновозрастные группы, с которыми работают 6 воспитателей. Примечательно, что двое из шести – молодые педагоги. Ксения Петровна Прозорова в детсаду с августа 2015 года, выпускница Дмитровогорской школы, получив высшее педагогическое образование, она вернулась в родные края. А Глория Игоревна Герман приехала с семьей из Украины, где окончила музыкальное педагогическое училище. В прошлом году, став воспитателем, она поступила на заочное отделение Московского государственного университета культуры и искусств, ведет в саду кружок музыкального развития «Радуга».

Елена Геннадьевна отзывается о новых сотрудниках очень хорошо, а сама она пришла в Ручьевской детсад позже них – всего три месяца назад. Многие конаковцы знают её как музыкального руководителя детского сада № 11. Педагог с почти 20-летним стажем в новой должности чувствует себя уверенно, по её мнению, коллектив в детсаду сложился отличный – очень работоспособный, дружный. Главная забота заведующей – укрепление материальной базы, поиск тех, кто может в этом помочь. Прошлым летом за счет средств районного бюджета была решена основная проблема – замена кровли здания детсада, а недавно на просьбу Е.Г.Спицыной откликнулся депутат районного Собрания депутатов Д.Е.Щурин, выделив 100 тыс. рублей на установку в группах пластиковых окон. Так что дом для ручьевских малышей станет ещё теплей и уютней.

Именно дошколята стали одними из первых экскурсантов, посетивших школьный историко-краеведческий музей, торжественное открытие которого состоялось 9 декабря минувшего года. Школа, отметившая недавно 160-летний юбилей, накопила много ценных экспонатов, в числе которых предметы деревенского быта XIX века. В отличие от мини-музея «Русская изба», школьный музей занимает более просторное помещение, где раньше был кабинет немецкого языка. В музее, помимо стендов с предметами старинного быта, есть экспозиции, посвященные советскому периоду, достижениям учеников и учителей школы, а также летопись Великой Отечественной войны, удостоенная диплома 1 степени на районном смотре-конкурсе в честь 70-летия Победы.

Создатель и руководитель музея учитель русского языка и литературы Светлана Михайловна Мешкуть может говорить о каждом экспонате бесконечно, и своих учеников заразила любовью к истории родной земли. Девятиклассники стали экскурсоводами, проводят очень познавательные экскурсии для всех желающих. На одной из таких экскурсий нам тоже удалось побывать и лично убедиться в заинтересованности школьников. Вот только Светлана Михайловна сожалеет, что в мае её «музейные работники» покинут школу, и надо будет готовить им замену. Как нам сообщила директор школы Лариса Васильевна Прокофьева, несмотря на то, что школа уверенно подтверждает статус средней, учеников 10 – 11 классов в ней последнее время нет: ребята после 9-го класса поступают в колледжи, стремясь быстрее получить профессию. Некоторые семьи, когда дети подрастают, уезжают туда, где больше возможностей для трудоустройства. Тем не менее, есть на-дежда, что с развитием сельхозпредприятий и появлением новых рабочих мест родители школьников будут с большей уверенностью смотреть в завтрашний день и нацелят детей на получение среднего образования в своих Ручьях. Как известно, дома и стены помогают, а педагогический потенциал у школы очень богатый, хотя бы судя по тому, что треть работающих сейчас в школе учителей – её выпускники.

Наталья БАРАНОВСКАЯ.

Фото автора.