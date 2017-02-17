Новая встреча с Мастером

В московской школе № 236 состоялась встреча с нашим земляком, советским и российским художником-живописцем, профессором МГАХИ им. В.И.Сурикова, председателем правления Союза художников РФ в 1985-2009 гг., академиком АХ СССР, членом Союза писателей России, лауреатом премии имени М.А.Шолохова Валентином Михайловичем Сидоровым. В этот раз он был с родственниками.

На встрече со спектаклем «Если завтра война», поставленным по его повести «Гори, гори ясно», побывал и образцовый детский театр «Теремок» ДК «Современник». Это не первая встреча автора, наверное, самой читаемой в нашем городе книги и юных артистов, которые как никогда вдохновенно и трогательно в очередной раз оживили страницы этого замечательного произведения. «Слёзы невозможно было сдержать» - фраза из повести стала реальностью этой незабываемой встречи. Слёзы радости встречи и горести воспоминаний были и у московских учителей, и их воспитанников. И несмотря на то, что участникам «Теремка» в очередной раз не повезло с автобусом и пришлось со всем своим скарбом добираться электричками, радость общения, радость открытия и познания наполняла всех участников этой встречи.

Хочется сказать спасибо за теплый дружеский приём организаторам встречи - заместителю директора школы № 236 Светлане Викторовне Рыковой, учителю 2 класса Любови Николаевне Дорониной, завучам Маргарите Владимировне Никитиной и Марине Александровне Нечитайло, руководителю музея Татьяне Сергеевне Черний и всем, кто им помогал, в том числе и поварам, которые вкусно накормили, за чай после спектакля, за экскурсию по музеям школы. Огромное спасибо директору ДК «Современник» Наталье Анатольевне Сергеевой за оказанную помощь в организации поездки.

Думаю, что эта встреча навсегда останется в памяти у всех её участников, и не только потому что Валентин Михайлович как всегда привез в подарок и школе, и артистам то, ради чего они туда стремились - свои книги, а потому ещё, что знать историю своей страны, своего края, своего рода - это святая обязанность каждого, чтобы просто оставаться людьми. А мы, люди, по-прежнему живём в неспокойное, тревожное время, когда вопрос «Если завтра..?» периодически будоражит наши головы. Ожившие страницы - так проще определить жанр этой пьесы-инсценировки, начинаются и заканчиваются песнями «Если завтра война», написанными в разное время и разными авторами. В каждой из них - предупреждение и на-дежда на то, чтобы не повторилось пережитое героями повести «Гори, гори ясно».

Если завтра война, и на

месте песочниц окопы.

Детский крик во дворе, и ни

капельки радости в нём.

Вместо снега сквозь тучи

заходят в пике самолёты.

Если завтра война, так

зачем мы сегодня живём?

Так зачем этот мир

создавали народы веками?

Так зачем в синем небе

воздушный полощется

змей?

Так зачем засевали

мы Землю полями, садами?

И зачем в старых парках

так много тенистых

аллей?

Перед Вечным огнём

в карауле почётном

парнишка.

В зыбком мареве блещет

на новой пилотке звезда.

Про войну он читал только

в старых потрёпанных

книжках.

Пусть же он не увидит

её наяву никогда...

А «Теремок» ждёт мая, чтобы ещё раз встретиться с Валентином Михайловичем уже в селе Коровино: там, на месте родительского камня, где вся деревня прощалась с уходившими на фронт односельчанами, была построена им часовня в честь Сергия Радонежского. Должны побывать мы и в селе Юрьево-Девичье, туда после уборки урожая с сентября по декабрь 1941 года ходил в школу 13-летний Валя Сидоров.

Ольга БАРДАКОВА, руководитель образцового детского театра «Теремок».

Стихи Сергея Амронина.