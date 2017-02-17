Новая встреча с Мастером

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В московской школе № 236 состоялась встреча с нашим земляком, советским и российским художником-живописцем, профессором МГАХИ им. В.И.Сурикова, председателем правления Союза художников РФ в 1985-2009 гг., академиком АХ СССР, членом Союза писателей России, лауреатом премии имени М.А.Шолохова Валентином Михайловичем Сидоровым. В этот раз он был с родственниками.
На встрече со спектаклем «Если завтра война», поставленным по его повести «Гори, гори ясно», побывал и образцовый детский театр «Теремок» ДК «Современник». Это не первая встреча автора, наверное, самой читаемой в нашем городе книги и юных артистов, которые как никогда вдохновенно и трогательно в очередной раз оживили страницы этого замечательного произведения. «Слёзы невозможно было сдержать» - фраза из повести стала реальностью этой незабываемой встречи. Слёзы радости встречи и горести воспоминаний были и у московских учителей, и их воспитанников. И несмотря на то, что участникам «Теремка» в очередной раз не повезло с автобусом и пришлось со всем своим скарбом добираться электричками, радость общения, радость открытия и познания наполняла всех участников этой встречи.
Хочется сказать спасибо за теплый дружеский приём организаторам встречи - заместителю директора школы № 236 Светлане Викторовне Рыковой, учителю 2 класса Любови Николаевне Дорониной, завучам Маргарите Владимировне Никитиной и Марине Александровне Нечитайло, руководителю музея Татьяне Сергеевне Черний и всем, кто им помогал, в том числе и поварам, которые вкусно накормили, за чай после спектакля, за экскурсию по музеям школы. Огромное спасибо директору ДК «Современник» Наталье Анатольевне Сергеевой за оказанную помощь в организации поездки.
Думаю, что эта встреча навсегда останется в памяти у всех её участников, и не только потому что Валентин Михайлович как всегда привез в подарок и школе, и артистам то, ради чего они туда стремились - свои книги, а потому ещё, что знать историю своей страны, своего края, своего рода - это святая обязанность каждого, чтобы просто оставаться людьми. А мы, люди, по-прежнему живём в неспокойное, тревожное время, когда вопрос «Если завтра..?» периодически будоражит наши головы. Ожившие страницы - так проще определить жанр этой пьесы-инсценировки, начинаются и заканчиваются песнями «Если завтра война», написанными в разное время и разными авторами. В каждой из них - предупреждение и на-дежда на то, чтобы не повторилось пережитое героями повести «Гори, гори ясно».
Если завтра война, и на
месте песочниц окопы.
Детский крик во дворе, и ни
капельки радости в нём.
Вместо снега сквозь тучи
заходят в пике самолёты.
Если завтра война, так
зачем мы сегодня живём?
Так зачем этот мир
создавали народы веками?
Так зачем в синем небе
воздушный полощется
змей?
Так зачем засевали
мы Землю полями, садами?
И зачем в старых парках
так много тенистых
аллей?
Перед Вечным огнём
в карауле почётном
парнишка.
В зыбком мареве блещет
на новой пилотке звезда.
Про войну он читал только
в старых потрёпанных
книжках.
Пусть же он не увидит
её наяву никогда...
А «Теремок» ждёт мая, чтобы ещё раз встретиться с Валентином Михайловичем уже в селе Коровино: там, на месте родительского камня, где вся деревня прощалась с уходившими на фронт односельчанами, была построена им часовня в честь Сергия Радонежского. Должны побывать мы и в селе Юрьево-Девичье, туда после уборки урожая с сентября по декабрь 1941 года ходил в школу 13-летний Валя Сидоров.
Ольга БАРДАКОВА, руководитель образцового детского театра «Теремок».
Стихи Сергея Амронина.