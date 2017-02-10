В лесных питомниках Тверской области идёт подготовка к весеннему сезону

В лесных питомниках Тверской области продолжается подготовка к весеннему посеву семян хвойных пород деревьев. Чтобы обеспечить высокое качество посадочного материала для лесовосстановления, работы ведутся с соблюдением всех необходимых стандартов.

По информации регионального Министерства лесного хозяйства, в настоящее время на поля, где будут выращивать саженцы, вывезено 1700 тонн органических удобрений. В дальнейшем на посевных площадях лесопитомников будет использовано порядка 10,6 тонн минеральных удобрений.

В начале марта планируется провести снегование более 1200 кг семян: их уложат под слой снега толщиной 50-70 см, а затем покроют еловым лапником или соломой для задержания таяния. Этот метод позволяет улучшить прорастание семян и снизить их расход при посеве на 30%.

По объёмам лесовосстановления Тверская область входит в десятку лучших субъектов РФ. В 2016-м году соответствующие мероприятия были проведены на 14,1 тыс. гектаров, что на 24% превысило плановые показатели. В текущем году такие работы должны быть организованы на площади 17 тыс. гектаров.

Совершенствование системы восстановления леса обозначено Губернатором Тверской области Игорем Руденей одной из первоочередных задач развития лесного комплекса Верхневолжья.

«Необходимо, чтобы использование леса велось синхронно с лесовосстановлением. Второе направление — более эффективная переработка древесины. В приоритете - вопросы создания и развития высокотехнологичных производств в лесопромышленного региона», — отметил Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области.