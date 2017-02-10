Участники чемпионата школьной баскетбольной лиги Тверской области борются за путевку в финал ЦФО

20 и 21 февраля в Конаково пройдет финал чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» Тверской области сезона 2016-2017 годов. Тверской регион стал одним из 64 субъектов России, которые приняли участие в юбилейном сезоне чемпионата, приуроченного к 10-летию лиги. Лозунг нынешних соревнований – «Мы – одна команда!». В общей сложности в состязаниях приняли участие школьники более чем 200 школьных баскетбольных команд Тверской области. В финал вышли лидеры муниципального и дивизионного этапов.

Команды-победители среди юношей и девушек областного чемпионата отправятся в марте на финал Центрального федерального округа, где поборются за право принять участие в суперфинале чемпионата лиги «КЭС-БАСКЕТ». Главный приз соревнований – командная поездка на «Финал четырех» Евролиги в Стамбул (Турция).

Губернатор Тверской области Игорь Руденя считает школьное баскетбольное движение важной частью развития массового спорта. По мнению главы региона, уже прошедшие и предстоящие соревнования вдохновят многих представителей молодого поколения на регулярные занятия физкультурой.

«Игровые виды спорта всегда пользовались и пользуются популярностью у тверской молодежи. Они дают отличную физическую подготовку, воспитывают командный дух, способствуют пропаганде здорового образа жизни. Именно такие цели и ставит перед собой школьная баскетбольная лига. Уверен, что участие в сегодняшних состязаниях станет для команд новым шагом к повышению мастерства», – говорится в приветственном адресе от имени Губернатора участникам, организаторам и гостям чемпионата.

Пресс-служба Правительства Тверской области.