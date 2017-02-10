В Ржевской ЦРБ открыто отделение для оказания помощи пожилым людям

В Тверской области развивается служба специализированной медицинской помощи пожилым людям. В Ржевском районе она будет оказываться на базе местной центральной районной больницы, где открылось два новых отделения.

Одно из них, где будет оказываться паллиативная помощь, размещено в участковой больнице в Глебове. Необходимый медицинский уход там смогут получать около 15 пациентов.

На базе Свистуновской участковой больницы теперь действует гериатрическое отделение на 15 коек. Гериатрия – новый для страны вид медицинской помощи пожилым людям. Тверская область стала одной из первых, где были открыты такие отделения.

Они работают в Кимрах и на базе тверского дома-интерната для престарелых и инвалидов, где действует тверской геронтологический центр. Здесь в начале марта 2016 года побывал Губернатор Игорь Руденя, который отметил особую атмосферу учреждения и его значимость для старшего поколения. Позже с просьбой создать такие отделения в больницах области к главе региона обратились ветераны тверского здравоохранения. Губернатор поддержал инициативу.

«Очень важно, что здесь пожилые люди чувствуют себя как дома, живут полноценной жизнью. Необходимо распространить эту практику по территории всей области. Забота о пожилых людях, оказание им качественной медицинской помощи – важнейшая задача», - отметил тогда Игорь Руденя.

Работа гериатрических отделений направлена на улучшение качества жизни и продление активного долголетия людей с заболеваниями неврологического профиля, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, нарушениями обменных процессов и другими патологиями, связанными с возрастными особенностями. Прием в ведут терапевты и врачи общей практики, прошедшие специальный курс обучения.

В 2017 году запланировано открытие гериатрических отделений в Сонковском и Сандовском районах, а также кабинета на базе Областного реабилитационного центра.

Пресс-служба Правительства Тверской области.