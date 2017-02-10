В Твери пройдет ярмарка декоративно-прикладного творчества

posted by Максим Малахов on пн, 02/20/2017 - 17:23

В Твери пройдет ярмарка декоративно-прикладного творчества

С 20 по 22 февраля в Тверском областном Доме народного творчества будет проходить выставка-ярмарка  «Весну встречаем, ярмарку начинаем». Все желающие смогут приобрести здесь работы мастеров декоративно-прикладного и художественного творчества.

На ярмарке будут представлены глиняные, кованые  изделия, сувениры из бересты, текстиля, дерева и многое другое.

Продвижение  народных промыслов – важнейшая часть развития туризма тверского региона, считает Губернатор Игорь Руденя. По мнению главы области, включение этого направления в индустрию гостеприимства должно сопровождаться не только продажей сувениров, но и организацией мастер-классов по их изготовлению.

Это позволит повысить интерес гостей региона к традициям тверского края, поддержать местных мастеров - уверены в Правительстве области.

Выставка-ярмарка будет работать с 11.00 до 16.00 по адресу ул. Советская, д. 42

 

Пресс-служба Правительства Тверской области.

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