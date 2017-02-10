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В Твери пройдет ярмарка декоративно-прикладного творчества
С 20 по 22 февраля в Тверском областном Доме народного творчества будет проходить выставка-ярмарка «Весну встречаем, ярмарку начинаем». Все желающие смогут приобрести здесь работы мастеров декоративно-прикладного и художественного творчества.
На ярмарке будут представлены глиняные, кованые изделия, сувениры из бересты, текстиля, дерева и многое другое.
Продвижение народных промыслов – важнейшая часть развития туризма тверского региона, считает Губернатор Игорь Руденя. По мнению главы области, включение этого направления в индустрию гостеприимства должно сопровождаться не только продажей сувениров, но и организацией мастер-классов по их изготовлению.
Это позволит повысить интерес гостей региона к традициям тверского края, поддержать местных мастеров - уверены в Правительстве области.
Выставка-ярмарка будет работать с 11.00 до 16.00 по адресу ул. Советская, д. 42
Пресс-служба Правительства Тверской области.