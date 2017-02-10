Более 20 сельхозпредприятий Тверской области в 2016 году завершили реструктуризацию долгов по программе финансового оздоровления

Итогом работы территориальной комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей Тверской области в 2016 году стало завершение реструктуризации долгов 21 сельхозпредприятия.

Программа финансового оздоровления предприятий отрасли реализуется в регионе с 2002 года. Всего в ней приняли участие 232 сельхозтоваропроизводителя. Из них 73 (то есть 30%) выполнили все условия реструктуризации задолженности и смогли улучшить своё финансовое положение. Общая сумма погашенных долгов – более 140 млн рублей, списанных штрафов – около 280 млн.

В настоящий момент в программе финансового оздоровления участвует 29 сельхозпроизводителей.

Губернатор Игорь Руденя считает важным, чтобы и другие предприятия АПК, попавшие в сложную финансовую ситуацию, имели возможность принять участие в программе.

«Реструктуризация долгов и отсрочка платежей могут сохранить производство и создать новые рабочие места», – сказал Игорь Руденя.

По поручению главы региона актуальная информация и методические рекомендации к программе финансового оздоровления уже доведены до глав всех муниципальных образований для дальнейшего информирования руководителей хозяйств и предприятий. Тверской институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК совместно с Министерством сельского хозяйства Тверской области провел семинар по правовым основам и условиям реструктуризации долгов сельхозтоваропроизводителей для руководителей и бухгалтеров хозяйств Калининского района. Кроме того, вопрос о финансовом оздоровлении включен в повестку дня зональных совещаний глав администраций муниципальных районов и городских округов области, которые пройдут в течение февраля.

Пресс-служба Правительства Тверской области.