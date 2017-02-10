В Тверской области разрабатываются туристические маршруты для гостей чемпионата мира по футболу-2018

Тверская область готова предложить гостям и участникам чемпионата мира по футболу 2018 года свои туристические возможности. Инициативу Министерства туризма региона поддержал Губернатор Игорь Руденя при обсуждении концепции развития отрасли.

Тверская область планирует использовать свое выгодное географическое положение между Москвой и Санкт-Петербургом, где будут происходить основные события чемпионата. По мнению Министра туризма Ивана Егорова, ценовая политика местных отелей и ресторанов выгодно отличается от столичных заведений и будет привлекательна для гостей. Кроме того, в Твери и за ее пределами много достопримечательностей, которые будет интересно посетить болельщикам и спортсменам.

Сейчас отраслевым Министерством разрабатываются типовые маршруты «День в Твери» для гостей и участников чемпионата. Летом регион представит свои предложения на съезде туроператов, задействованных в проведении чемпионата.

Увеличить вдвое ежегодный турпоток в Тверскую область – задача, поставленная Губернатором Игорем Руденей. Для этого необходимо решить целый комплекс задач: создать комфортные условия для пребывания гостей, решить вопросы навигации, доступности информации о достопримечательностях, развития объектов туристического показа, кадровой политики и многое другое.

«Требуется вывести на современный уровень работу по продвижению туристических брендов и маршрутов региона. Туризм - очень серьезный инструмент экономического роста, который может дать занятость, развитие малого и среднего бизнеса», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области.